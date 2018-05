Briten weiterhin mit größtem Handelsbilanz-Defizit in EU

- Pressemitteilung Europäische Kommission Brüssel, 18. Mai 2018 Nach der Zustimmung der europäischen Staats- und Regierungschefs auf der informellen Tagung in Sofia hat die Europäische Kommission heute Schritte unternommen, um die Interessen der in Iran investierenden Unternehmen zu wahren und unter Beweis zu stellen, dass die EU weiterhin am gemeinsamen...















Europäische Kommission - Pressemitteilung Brüssel, 18. Mai 2018 Bildung in Notsituationen hilft Millionen von Kindern in Not auf der ganzen Welt. Die Kommission hat heute einen neuen strategischen Rahmen angenommen, der darauf abzielt, die humanitären Mittel für Bildung in Notsituationen und Krisen bis 2019 auf 10 % ihres Gesamtbudgets für humanitäre...