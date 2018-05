Wer trägt die Schuld an Italiens Misere?

Der Mann der Stunde: Italiens Präsident Sergio Mattarella. © reuters/Bianchi Der Mann der Stunde: Italiens Präsident Sergio Mattarella. © reuters/Bianchi



Rom/Wien. (jmm/red) Italien sitzt mit seinen 2300 Milliarden Euro Staatsschuld - das sind rund 130 Prozent des Bruttoinlandsproduktes - massiv in der Klemme: Obwohl sich der finanzpolitische Rettungsschirm des Italieners und EZB-Chefs Mario Draghi noch beruhigend über dem Finanzloch in Rom ausbreitet, scheint es nur eine Frage der Zeit, bis Rom Athen als Sorgenkind Nummer eins der EU ablöst. Der EU-Stabilitätspakt sieht jedenfalls eine öffentliche Verschuldung von lediglich 60 Prozent des BIP vor.

Es war unverantwortlich von den italienischen Regierungen der Vergangenheit, den Wohlstand der Gegenwart mit Pump zu finanzieren, der irgendwann in der Zukunft beglichen werden soll. Diese Politik kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Aber ebenso unbefriedigend ist die Tatsache, dass der Daumen über einem Staatshaushalt von Ratingagenturen, Banken und Investmentfonds gesenkt werden kann. Wenn die Experten angesichts politischer Entscheidungen die Zahlungsfähigkeit Italiens als nicht mehr gegeben einschätzen, beginnt die Fahrt in der ökonomischen Geisterbahn. Ausstieg aus dem Euro oder gar Staatsbankrott sind die immer wieder an die Wand gemalten Schreckensszenarien.





Italiener sind Krisen und Getöse gewohnt

Wer ist also Schuld an dieser Misere? Die Verantwortung nur den Populisten in die Schuhe zu schieben, ist zu einfach. Im Gegenteil, die gegenwärtige Krise birgt auch eine Chance. Das neuerliche Politchaos in Rom birgt jedenfalls auch die Möglichkeit, das ungleiche und regelmäßig an seine Grenzen stoßende Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und Finanzen grundsätzlich in Frage zu stellen. Der italienische Populismus unterscheidet sich dabei von den sogenannten seriösen Politikern nur im Extrem seiner Ankündigungen. Die sozialdemokratisch geführte Vorgängerregierung verteilte ebenfalls als wachstumsfördernde Maßnahmen getarnte Wahlgeschenke. Von Silvio Berlusconis Talent zum Populismus ganz zu schweigen. Wie die rechte, auf Polemik gegen Migranten spezialisierte Lega die strikte Immigrationspolitik der Vorgängerregierung noch übertrumpfen will, bleibt ihr Geheimnis.

Die Italiener sind Krisen und das zugehörige Getöse gewohnt. Und die Popularität der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega ist im Steigen begriffen. In jüngsten Umfragen ist der Zuspruch der Lega von etwa 17 Prozent bei den Parlamentswahlen auf inzwischen rund 25 Prozent gestiegen. Die Fünf-Sterne-Bewegung hat sich bei rund 32 Prozent stabilisiert, der Wert entspricht in etwa dem Wahlergebnis vom 4. März. Aus dieser Mehrheit spricht nicht nur der Wunsch nach mehr Geld im Geldbeutel, sondern das Bedürfnis eines echten Wandels. Europa kann sich dem verschließen, oder das Rumoren im Süden als Auslöser für echte Reformen nutzen.