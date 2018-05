Wer trägt die Schuld an Italiens Misere?

Präsident Sergio Mattarella muss den designierten Premier noch bestätigen. © Reuters/Bianchi Präsident Sergio Mattarella muss den designierten Premier noch bestätigen. © Reuters/Bianchi



Rom/Wien. (jmm/schmoe) Italien sitzt mit seinen 2300 Milliarden Euro Staatsschuld - das sind rund 130 Prozent des Bruttoinlandsproduktes - massiv in der Klemme: Obwohl sich der finanzpolitische Rettungsschirm des Italieners und EZB-Chefs Mario Draghi noch beruhigend über dem Finanzloch in Rom ausbreitet, scheint es nur eine Frage der Zeit, bis Italien Griechenland als Sorgenkind Nummer eins der EU ablöst.

Die neue Regierung, die vom Jusprofessor Guiseppe Conte geführt werden soll, wird sich dem Problem stellen müssen. Von Sparen ist im neuen Koalitionsentwurf freilich nicht die Rede. Es muss allerdings auch gesagt werden, dass es die italienischen Regierungen der Vergangenheit waren, die den Wohlstand der Gegenwart mit Pump finanzierten, der irgendwann in der Zukunft beglichen werden soll.





Diese Politik kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Aber ebenso unbefriedigend ist die Tatsache, dass von Ratingagenturen, Banken und Investmentfonds der Daumen über einem Staatshaushalt gesenkt werden kann. Wenn die Experten angesichts politischer Entscheidungen die Zahlungsfähigkeit Italiens als nicht mehr gegeben einschätzen, beginnt die Fahrt in der ökonomischen Geisterbahn. Ein Ausstieg aus dem Euro oder gar ein Staatsbankrott sind die immer wieder an die Wand gemalten Schreckensszenarien.

"Conte wird ein politischer Premier sein"

Wer ist also Schuld an dieser Misere? Die Verantwortung nur den künftig regierenden Populisten in die Schuhe zu schieben, ist zu einfach. Der italienische Populismus unterscheidet sich von den sogenannten seriösen Politikern nur im Extrem seiner Ankündigungen. Die sozialdemokratisch geführte Vorgängerregierung verteilte ebenfalls als wachstumsfördernde Maßnahmen getarnte Wahlgeschenke. Von Silvio Berlusconis Talent zum Populismus ganz zu schweigen. Wie die rechte, auf Polemik gegen Migranten spezialisierte Lega die strikte Immigrationspolitik der Vorgängerregierung noch übertrumpfen will, bleibt ihr Geheimnis.

Man sei jedenfalls stolz, gemeinsam mit der Lega den "Vollprofi" Conti als neuen Premier präsentieren zu können, meinte Fünf-Sterne-Parteichef Luigi Di Maio am Montagabend nach einer Visite bei Staatspräsident Sergio Mattarella: "Conte wird politischer Premier einer politischen Regierung sein. Er ist von beiden Kräften einvernehmlich vorgeschlagen worden." Es galt am Montag als wahrscheinlich, dass Präsident Sergio Mattarella Conte als Premier akzeptieren wird.

Conte ist in der Tat ein unbekanntes Gesicht auf der politischen Bühne, er sitzt nicht einmal im Parlament. Er kann allerdings auf eine Universitätskarriere wie aus dem Bilderbuch verweisen, niedergeschrieben auf zwölf Seiten Lebenslauf. Conte gilt als jemand, der in der öffentlichen Verwaltung aufräumen will, und als Experte im Management von krisengeschüttelten Unternehmen. Früher hat er nach eigener Aussage Links gewählt, jetzt bezeichnet er Di Maios Partei als "wunderbares, unglaubliches, politisches Labor".