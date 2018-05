Bogner-Strauß für Prüfung der Familienbeihilfe durch EU-Kommission

Wien. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) wünscht sich von der EU-Kommission eine Prüfung der Auszahlungspraxis von Familienleistungen in osteuropäischen EU-Staaten. Hintergrund sind Vorwürfe, wonach eine Reihe von Ländern eigene Bürger, die im Ausland arbeiten bei der Familienbeihilfe benachteiligen und europarechtswidrige Kriterien anwenden, um sich selbst Sozialleistungen zu sparen.

"Wir haben da etwas genauer hingeschaut, und man sieht, dass im Osten unterschiedliche Praktiken herrschen, wie Familienleistung ausbezahlt wird. Es gibt in manchen Ländern alles andere als faire Regeln", sagte Bogner-Strauß am Rande ihrer ersten EU-Ratssitzung in Brüssel im Interview mit der APA. So würden einige Ländern so niedrige Gehaltsschwellen für die Familienbeihilfe ansetzen, dass der Staat, in dem die betroffenen Eltern arbeiten, nicht nur die Differenz zur Familienbeihilfe im Wohnstaat des Kindes zahlen muss, sondern gleich die gesamte Familienleistung.

Anspielung auf Kroatien

"Da muss Gerechtigkeit herrschen. In dem Sinn, dass die Mitgliedsstaaten alle für ihre Sozialleistungen verantwortlich sind und es nicht so sein kann, dass man den Sekundärstaat dazu verpflichtet, die ganzen Familienleistungen zu übernehmen und sich selbst frei macht und gar nichts mehr bezahlt", erklärte Bogner-Strauß. "Es gibt sogar einen Staat, der das versteuert. Familien- und Sozialleistung kann ja kein Kohäsionsinstrument sein", spielte die Ministerin etwa auf Kroatien an.

Der deutsche EU-Abgeordnete Sven Schulze (CDU) hatte Vorwürfe gegen Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Tschechien, die Slowakei, Polen und Rumänien erhoben. Von den osteuropäischen Ländern erhofft sich die Ministerin, eine pragmatische Diskussion über eine europaweite Reform der Familienbeihilfenauszahlung.

Österreich will die Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder ab Jänner indexieren und an die Lebenshaltungskosten im Wohnland anpassen. Auf europäischer Ebene gibt es für den Vorstoß Unterstützung aus Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Irland. "Wir versuchen derzeit, noch mehr Länder ins Boot zu holen. Europa muss sich zusammensetzen. Es wurde den Briten angeboten. Was für ein Land gilt, muss für alle Länder gelten", so Bogner-Strauß. Dass die Frage der Familienbeihilfe von Österreich mit einer Zustimmung zum Finanzrahmen verknüpft werden könnte, stellte die Ministerin in Abrede.