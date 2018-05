Die Provokation

Sieht Deutschland als "Supermacht" und denkt über einen Euro-Austritt nach: Savona. © reuters/R. Casilli Sieht Deutschland als "Supermacht" und denkt über einen Euro-Austritt nach: Savona. © reuters/R. Casilli



Rom. Die Auswahl des künftigen Ministerpräsidenten war eine schwere Geburt. Seit Mittwochabend, 80 Tage nach der Parlamentswahl in Italien, steht die Nominierung des politisch völlig unerfahrenen Rechtswissenschafters Giuseppe Conte als Premierminister fest. Nun gibt es in Rom einen Machtkampf um die Besetzung des nächsten Schlüsselpostens. Ein Wirtschafts- und Finanzminister für das Kabinett Conte muss gefunden werden.

Die beiden populistischen Regierungsparteien Fünf-Sterne-Bewegung und Lega haben sich dabei bereits auf einen umstrittenen Kandidaten geeinigt, den 81-jährigen Euro-Skeptiker Paolo Savona. Staatspräsident Sergio Mattarella hat das letzte Wort über die Kabinettsliste. Ob er einen Mann wie Savona akzeptiert, ist alles andere als gewiss. "Savona ist die Figur, die Italien ins Zentrum der Debatte in Europa zurückbringen kann", sagte Lega-Chef Matteo Salvini am Donnerstag in einem Video auf Facebook. Er sei sich sicher, dass Italien "wieder das werde, was es einmal war".





Savona sieht den Euro als "deutschen Käfig"

Diese Töne ergänzen sich aufs Beste mit den Vorstellungen des Wirtschaftswissenschaftlers Savona, der Anfang der 1990er Jahre Industrie- und Handelsminister unter Premier Carlo Azeglio Ciampi und damals Europa gegenüber noch milde eingestellt war. In einer dieser Tage in Italien erscheinenden Autobiografie bezeichnet Savona den Euro als "deutschen Käfig" und beschwert sich über die wirtschaftliche Hegemonie der Bundesrepublik als "Supermacht" in Europa.

Eine Nominierung des Ökonomen als Hüter der italienischen Staatsfinanzen käme einer Provokation gleich. Interviews des Wirtschaftswissenschafters aus jüngerer Zeit sind gespickt mit Polemik gegen die EU und ihre Institutionen. "Die Schwierigkeiten der EU sind ihrer Führungselite zuzuschreiben. Sie behaupten, sich fürs Volk zu interessieren. In Wahrheit kümmern sie sich nur um sich selbst", behauptete der Ökonom in einem Gespräch. In einem anderen Interview schlägt Savona vor, einen "Plan B für den Ausstieg aus dem Euro" zu schmieden, "wenn wir keine andere Wahl hätten". Andernfalls ende Italien wie Griechenland. Der Euro-Austritt Italiens ist ein Tabu-Thema, nicht nur für die meisten EU-Politiker, sondern auch für Staatschef Mattarella. Er legt auf die Vertragstreue Italiens in der EU und Garantien im Hinblick auf das 2300 Milliarden Euro hohe Staatsdefizit Wert, das die drittgrößte EU-Volkswirtschaft anfällig für die Finanzspekulation macht.