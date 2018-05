Das Ende der Idylle

Der Graben zwischen links und rechts in Europa wird tiefer,die Stimmung feindseliger: AfD-Anhänger bei der Demonstration in Berlin gegendie deutsche Kanzlerin Merkel am Sonntag . . .und Teilnehmer der Gegendemonstration gegen die Anti-Migrations-ParteiAfD, die für eine liberale Flüchtlingspolitik eintreten.

Wir leben, so scheint es, wieder in jenen "interessanten Zeiten", die im alten China als Fluch galten. Ein Wort macht die Runde: Polarisierung. Die gesamte westliche Welt ist davon betroffen. Die Gräben, die sich in Europas Gesellschaften auftun, sind tief, breit und unüberbrückbar. An Stelle eines diffus linksliberalen, postmodernen Lebensgefühls jenseits ideologischer Bruchlinien, das lange Zeit alternativlos schien und auf dem beispielsweise die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Politik aufbaute, ist eine scharfe ideologische Konfrontation zwischen links(liberal) und rechts(konservativ) getreten.

Hauptsächlich entzündet sie sich am heute alles beherrschenden Thema: Migration und Islam. Die beiden Lager, die Anhänger der sogenannten Willkommenskultur und die Skeptiker und Islamkritiker, stehen sich derart unversöhnlich gegenüber, dass man sich nicht einmal auf eine gemeinsame Faktenbasis für eine Diskussion einigen kann. In sozialen Netzwerken zitiert jede Seite Statistiken, die die eigenen Argumente untermauern und den Daten der Gegenseite widersprechen. Hitzige Diskussionen enden meist rasch in einer Art "Ich sehe was, was Du nicht siehst"-Spiel. Das immer schwächer werdende linksliberale Lager hält die Probleme bei der Integration von Muslimen für aufgebauscht. Es wittert im zunehmenden Erstarken eines Rechtspopulismus in den westlichen Ländern eine ernste Gefahr für die Demokratie. Konservative und Rechte hingegen halten diese Sicht der Dinge für eine krankhafte Fixierung auf die 1930er Jahre, für einen Tunnelblick, der verhindert, dass die wahre Gefahr erkannt wird: Die zunehmende Islamisierung des Kontinents - und damit das Ende Europas, wie es sich in mehr als tausend Jahren herausgebildet habe.





Doch nicht überall sind die Frontlinien in den aktuellen Konflikten der Gegenwart so eindeutig wie in der Migrationsfrage. Sie mögen Beobachtern, die auf die gegenwärtige Lage die alten Raster anwenden, manchmal verwirrend erscheinen: Stramme Linke und Grüne setzen statt auf Pazifismus zunehmend auf Militärinterventionen zur Lösung humanitärer Krisen. Umgekehrt geben sich heute ausgerechnet Rechtsparteien wie die FPÖ oder die deutsche AfD außenpolitisch betont defensiv.

Konservative wandern nach links, Linke nach rechts

Auch das Verhältnis zu Moskau hat sich auf den Kopf gestellt: Zwar gibt es immer noch viele Linke, die Verständnis für die Politik von Russlands Präsidenten Wladimir Putin äußern, da Russland von der Nato eingekreist und bedroht werde. Im Großen und Ganzen aber sind es heute oft Rechte, lange Zeit nicht gerade russlandfreundlich, die Moskau und seine Politik konservativer Werte verteidigen - auch dann, wenn diese von ehemaligen KGB-Leuten exekutiert wird. Während viele Alt- und Strukturkonservative in den letzten Jahrzehnten gemeinsam mit dem Zeitgeist nach links gerutscht sind, findet sich in der immer stärker werdenden Neuen Rechten eine große Anzahl ehemals linker Konvertiten.