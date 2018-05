Christentum auf Sparflamme

© aoa/Stefan Dietrich © aoa/Stefan Dietrich



Wien. (leg/apa) Fronleichnam, das "Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi": Über Jahrhunderte war dieses Fest eine Demonstration von Macht und Herrlichkeit der katholischen Kirche, gefeiert mit allem Prunk, dessen die Kirche fähig war. In gemischtkonfessionellen Gebieten waren die Fronleichnamsprozessionen, die der Verehrung des Leibes Christi gelten, lange Zeit Stein des Anstoßes für Protestanten und Anlass manchmal gewaltsamer Auseinandersetzungen. Schließlich hatte Martin Luther dem Umzug als "das allerschändlichste Fest" bezeichnet, da hier mit dem Leib Christi "Abgötterei" betrieben werde. Umgekehrt demonstrierte die Kirche mit dem Fest ihre Präsenz im öffentlichen Raum, ihre Fähigkeit, Menschen zu mobilisieren.

All das ist zumindest gefühlte Ewigkeiten her. Wenn am kommenden Donnerstag erneut Fronleichnam gefeiert wird, wird die Zahl der Schäfchen - besonders prunkvolle und traditionelle Prozessionen wie die in Hallstadt vielleicht ausgenommen - wohl überschaubar sein. Die einst hitzig brennende religiöse Flamme scheint zumindest langfristig zu erlöschen. Europa entchristlicht sich, und das nicht nur gefühlt: Denn eine neue Studie des Pew Research Centers, eines US-amerikanischen Thinktanks, kommt zu dem Schluss, dass die Mehrheit der Christen in Westeuropa ihre Religion nicht praktizieren.







Mehr Orthodoxe, weniger Katholiken

Westeuropa, historisches Fundament des Katholizismus und Ausgangspunkt des Protestantismus, gehört laut der Studie heute zu einer der säkularsten Regionen der Welt. Zwar sind über 90 Prozent der Bevölkerung getauft. Doch nur 22 Prozent besuchen regelmäßig Gottesdienste. Viele sagen, sie hätten sich aus diversen Gründen im Lauf des Lebens von der Kirche abgewandt. Als Christen sehen sich aber dennoch immer noch weite Teile der Bevölkerung.

Das Pew Research Center befragte 24.600 Personen in 15 westeuropäischen Ländern (siehe Grafik). Die ehemals kommunistischen Staaten Mittel- und Osteuropas wurden nicht erfasst - dort zeichnet sich teilweise ein gegenläufiger Trend ab: Während die Katholische Kirche auch in stark katholisch geprägten Ländern wie Polen oder Kroatien an Einfluss verliert - freilich nur leicht und von einem sehr hohen Niveau aus -, nimmt die Zahl der Gläubigen in früher atheistischen, jetzt wieder orthodox geprägten Ländern wie Russland zu, wie das Pew Research Center vor einem Jahr in einer Langzeitstudie ermittelte. Das Motiv dafür dürfte nicht nur religiös sein: Die Orthodoxie wird in diesen Ländern oft als Kriterium für die Zugehörigkeit zur eigenen Nation angesehen. Auch in Polen oder Kroatien gilt für viele das Diktum, dass ein "echter" Pole oder Kroate selbstverständlich Katholik sein müsse.

Amerikaner sind gläubiger als Menschen in Westeuropa

In Westeuropa greifen derartige Motive nicht mehr. Es sieht so aus, als hätten sich die traditionellen Lebenswelten diesseits des Eisernen Vorhangs schneller aufgelöst als im ehemals kommunistischen Osten - und schneller auch als jenseits des großen Teiches: Laut der Pew-Studie sind US-Amerikaner tendenziell religiöser als Westeuropäer. Selbst jeder achte Nicht-Gläubige in den USA halte Religion für wichtig.

Die Situation in Westeuropa sieht da anders aus. Es gibt immer mehr Konfessionslose. In Belgien, Finnland, Irland, den Niederlanden, Portugal und Spanien ist der Anteil der Bürger ohne Glaubensbekenntnis zuletzt am stärksten gestiegen. Besonders in protestantisch geprägten Ländern wie den Niederlanden, wo die deklarierten Atheisten oder Agnostiker sogar die stärkste Gruppe darstellen, ist der Anteil an Konfessionslosen groß.

Im Großen und Ganzen ergibt sich in Westeuropa aber ein anderes Bild: Die größte Gruppe unter den drei Kategorien, die das Pew-Center aufgestellt hatte - nämlich praktizierende Christen, nicht praktizierende Christen und Konfessionslose - ist die mittlere Gruppe, die Gruppe der Taufscheinchristen, die kaum in die Kirche gehen und sich allenfalls als Angehörige einer christlichen Kultur sehen. Hier liegt Finnland mit 68 Prozent an der Spitze, gefolgt von Großbritannien und Dänemark. Dann kommt bereits Österreich mit 52 Prozent, scheint also im Spitzenfeld auf - vor Deutschland und der Schweiz.

Viele nicht praktizierende Christen glauben zwar an eine höhere Macht. Kirchlichen Institutionen stehen sie aber oft kritisch gegenüber. Umgekehrt akzeptieren sie - im Gegensatz zu regelmäßigen Kirchgängern - eher Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehen (80 bis 85 Prozent). Meist lassen aber auch nicht aktive Christen ihre Kinder christlich erziehen (87 Prozent). Sie sind laut den Daten der Studie weniger nationalistisch eingestellt als praktizierende Christen, die häufiger als andere Gruppen die Einwanderung muslimischer Migranten reduziert sehen wollen - vor allem in Italien (63 Prozent), aber auch in Österreich und Belgien (54 bzw. 53 Prozent).