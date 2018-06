Merkel geht bei EU-Reform auf Macron zu

Berlin/Paris. In Paris ist man erfreut. Denn Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hat sich nun zu EU-Reformen geäußert. Und damit, nach langem Zögern, eine Antwort auf einen entsprechenden Vorstoß von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron im Vorjahr gegeben. Merkel nähere sich "bei allen Themen der europäischen Souveränität" den französischen Zielen an, hieß es am Montag aus dem Elyseepalast.

Die Kanzlerin hatte in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ihre Vorstellungen zur Weiterentwicklung der Eurozone vorgestellt. Als Ziele nannte sie dabei auch die Gründung eines Europäischen Währungsfonds und einen gemeinsamen "Investivhaushalt". Diesen Haushalt stelle sie sich allerdings deutlich kleiner vor, als Macron es ursprünglich gefordert hatte.





In Frankreich wurde auch angemerkt, bei diesem Thema müssten Deutschland und Frankreich in den kommenden Wochen noch "für eine ehrgeizigere Vereinbarung zur Bankenunion und der budgetären Kapazität der Eurozone" arbeiten.

Auch zum Thema Migration und Asyl äußerte sich Merkel nun - auch hier hieß es in Paris, dass man sich annähere. Merkel warb für ein europaweites gemeinsames Asylsystem mit vergleichbaren Maßstäben und den Umbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex zu einer europäischen Grenzpolizei, die an den Außengrenzen eigenständig agieren könne. Zudem brauche die EU eine gemeinsame Flüchtlingsbehörde, die an den Außengrenzen alle Asylverfahren erledige. Zugleich müssten legale Formen der Migration für Studium, Ausbildung und im Rahmen der Fachkräftezuwanderung gefördert werden. Allerdings räumte Merkel auch ein, dass sie nicht damit rechne, dass es in der europäischen Asylpolitik eine rasche Einigung geben werde. In der EU ist schon länger eine Debatte über Reformen im Gange. Angesichts der Vielzahl an Herausforderungen wird dabei auch immer wider eine schnellere Handlungsfähigkeit gefordert.

Börsianer sehen Konjunktur

in Eurozone pessimistisch

Mittlerweile droht der Eurozone auch schon das nächste Ungemach. In Italien stellt sich die euroskeptische Regierung aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsextremen Lega diese Woche im Senat und im Abgeordnetenhaus Vertrauensabstimmungen. Diese gelten nur noch als Formalakte.

Angesichts der Lage in Italien und dem Handelsstreit mit den USA bewerten nun Börsianer die Konjunkturaussichten in der Eurozone so schlecht wie seit fast sechs Jahren nicht mehr. Das entsprechende Barometer fiel im Juni um 11,3 auf minus 13,3 Punkte, wie die Investmentberatung Sentix am Montag zu ihrer Umfrage unter 920 Investoren mitteilte.