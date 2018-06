EU-Asylreform aufgeschoben

Luxemburg. (apa/dpa/red) Brexit, Eurozonen-Reform, Finanzplanung - an Großprojekten mangelt es in der EU derzeit nicht. Ein besonders schwieriges Vorhaben ist die Reform der EU-Asylpolitik. Eigentlich wollen sich die 28 Staaten bis zum EU-Gipfel Ende Juni auf eine Position einigen. Doch aufgrund des Streits um eine Flüchtlingsverteilung herrscht Stillstand. Bei einem EU-Innenministerrat am Dienstag in Luxemburg kündigten mehrere Mitgliedsstaaten an, dem Kompromissentwurf der bulgarischen EU-Ratsvorsitz nicht zuzustimmen. "Ich glaube nicht, dass wir hier eine realistische Chance auf einen Kompromiss haben", so Innenminister Herbert Kickl (FPÖ).

Bulgariens Plan sieht ein dreistufiges Modell vor, das im Fall von Migrationskrisen zunächst eine freiwillige Unterstützung der EU-Partner vorsieht. Liegt ein Land aber 40 bis 60 Prozent über seinem "fairen Anteil", würden Asylwerber nach einem Algorithmus umverteilt. Im Detail: Bei einem leicht übermäßigen Zustrom würde die EU-Kommission ein System aktivieren, das den betroffenen Ländern unter anderem technische, aber auch finanzielle Unterstützung garantiert. Gleichzeitig könnten Länder sich freiwillig dazu bereiterklären, Asylwerber aus diesen Staaten aufzunehmen, und würden dafür Geld aus EU-Töpfen bekommen.





Bloß nicht "Quote" sagen

Diese Phase tritt ein, wenn ein Land 20 bis 40 Prozent über seinem "fairen Anteil" liegt, der auf Basis von Bevölkerungsgröße und Bruttoinlandsprodukt berechnet wird. Kommen weiterhin Schutzsuchende in das übermäßig belastete Land, liegt es nun an den EU-Innenministern, die nächste Stufe zu zünden. Dies soll erforderlich sein, wenn die Belastung des Landes 40 bis 60 Prozent über seinem "fairen Anteil" liegt. Die bereits eingeleiteten Maßnahmen werden dann ausgebaut. Hinzu kommt allerdings eine Umverteilung der Asylwerber. Ein Algorithmus berechnet, welches Land anteilsmäßig wie viele Flüchtlinge übernehmen muss.

Das Wort "Quote" spart der bulgarische Kompromiss bewusst aus. Gleichzeitig sollte nicht der Eindruck entstehen, ein Land könne sich komplett der Flüchtlingsaufnahme entziehen.

Den schärfsten Widerstand gegen eine verpflichtende Flüchtlingsverteilung hatten bereits im Vorfeld die Visegrad-Staaten Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen erkennen lassen. Aber auch Deutschland will dem Paket nach aktuellem Verhandlungsstand nicht zustimmen. Es müsse eine stabile Asyl-Zuständigkeit des Ersteinreiselandes in der EU geben, mindestens für zehn Jahre, sagte Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU). Der aktuelle Entwurf sieht acht Jahre vor. "Darüber hinaus ist für uns auch nicht akzeptabel, dass nach dem jetzigen Verhandlungsstand der Asylverordnung eine Rückführung von besonders schutzberechtigten Personen nicht möglich sein soll", sagte Mayer.