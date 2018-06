Alle in einem Flieger

Schon im Dezember wurde Kanzler Kurz von Präsident Juncker empfangen. © afp/Dunand Schon im Dezember wurde Kanzler Kurz von Präsident Juncker empfangen. © afp/Dunand



Wien/Brüssel. (czar) Der Besuch dauert gerade einmal einen viertel Tag. Doch wenn beinahe die gesamte Regierung eines Landes zu einem Treffen mit EU-Kommissaren in die belgische Hauptstadt reist, dann wird dem durchaus zumindest symbolische Bedeutung beigemessen. So erklärte ein Sprecher der Brüsseler Behörde im Vorfeld der Visite österreichischer Kabinettsvertreter: "Wir würdigen diese Geste."

Hinter dieser steht eine Intention: die Vorbereitung des EU-Vorsitzes, den Österreich am 1. Juli für ein halbes Jahr übernimmt. In dieser Funktion muss ein Land zwar in erster Linie laufende EU-Debatten moderieren - zu ihnen gehören die Gespräche über den EU-Austritt Großbritanniens, die Verhandlungen über die langjährige Finanzplanung der Gemeinschaft, Diskussionen zu Reformen der Eurozone oder des Asylsystems. Doch kann die Präsidentschaft zusätzlich auch eigene Akzente setzen.





Auf der Wiener Prioritätenliste ganz weit oben steht ein Thema, das Bundeskanzler Sebastian Kurz immer wieder anspricht: die Sicherung der EU-Außengrenzen und das Vorgehen gegen illegale Migration. Die beiden anderen Schwerpunkte betreffen den Standort Europa - samt Digitalisierung und geplanter Besteuerung von Internetkonzernen - sowie das Subsidiaritätsprinzip, das nach dem Willen der ÖVP-FPÖ-Koalition gestärkt werden sollte. Gemeint ist damit eine Aufgabenteilung zwischen EU-Institutionen, Nationalstaaten sowie Regionen: Erst wenn ein Problem nicht lokal gelöst werden kann, sollte es auf EU-Ebene geregelt werden.

Diese Vorhaben hat die österreichische Regierung bereits in Wien präsentiert; am heutigen Mittwoch sollen sie in Brüssel in den Fokus gerückt werden. Die Ministerriege, die gemeinsam mit Kurz nach Belgien fliegt, ist beinahe vollständig. Sie wird mit den EU-Kommissaren zu einem Arbeitsmittagessen zusammenkommen. Für Kurz steht ein Arbeitsgespräch mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf dem Programm. Zuvor steht eine Ministersitzung an.

Kurz will weniger Kommissare

Ob Kurz in Brüssel auch andere Vorschläge für die EU thematisieren wird, ist noch offen. Zu Einsparungen hat er jedenfalls einige Ideen parat. So plädierte er im Interview mit der Zeitung "Die Welt" für eine Verkleinerung der EU-Kommission. Wenn die Zahl der Mitglieder der Behörde von derzeit 28 auf 18 reduziert würde, würde das der Union nicht nur sparen helfen, sondern die Kommission auch "fokussierter" machen, befand der ÖVP-Politiker.

Ähnlich hatte sich zuvor die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel geäußert. Doch andere Mitgliedstaaten müssten dem ebenfalls zustimmen - und das würde bedeuten, dass nicht jedes Land wie bisher einen Vertreter nach Brüssel schicken kann.

In letzter Zeit für mehr Aufmerksamkeit sorgten allerdings die Aussagen eines anderen österreichischen Regierungsvertreters. So wird wohl Vizekanzler und FPÖ-Vorsitzender Heinz-Christian Strache weiterhin unter Beobachtung stehen. Zwar hatte er vor wenigen Wochen zur Aufgabenteilung während des EU-Vorsitzes noch gemeint, dass Kurz sich um die europäischen Agenden und er selbst sich um Österreich kümmere. Kurze Zeit später löste er jedoch mit Auftritten in Brüssel und Wien Kritik aus. So stellte Strache die EU-Grenzschutzagentur Frontex auf eine Stufe mit Schlepperorganisationen und griff das Prinzip der Personenfreizügigkeit an, eines europäischen Grundpfeilers.

Empörte Reaktionen kamen daraufhin von österreichischen und deutschen EU-Abgeordneten. Kurz hingegen wiegelte ab. Der Vizekanzler sollte "nicht über- oder falsch interpretiert werden", riet er.