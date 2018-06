Der erste Schlagabtausch

Brüssel/Washington. (ast/reu) Der viel gefürchtete transatlantische Handelsstreit ist nun also voll im Gange. Die von der Trump-Administration verhängten Zusatzabgaben auf Aluminium und Stahl will die EU ab Juli eindeutig beantworten - und kündigte ihrerseits Sonderzölle auf bestimmte US-Produkte an, wie Vize-Kommissionspräsident Maros Sefcovic am Mittwoch verlautbarte. Die Kommissare hätten dafür auf ihrem wöchentlichen Treffen grünes Licht gegeben. Die Gegenmaßnahmen könnten sich auf eine Liste von Orangensaft bis hin zu Bourbon-Whiskey erstrecken. Aber auch Stahlprodukte, Harley-Davidson-Motorräder, Erdnussbutter und Levi’s-Jeans sind potenzielle Produkte. Details nannte der Slowake aber zunächst nicht.

Die Behörde hatte die Importstrafen bereits Mitte Mai bei der Welthandelsorganisation WTO angemeldet. Sefcovic sprach von einer "maßvollen und sinnvollen Antwort auf die einseitige und illegale Entscheidung der USA". Bis Ende Juni soll eine Einigung mit den Mitgliedstaaten erzielt werden, "sodass die neuen Zölle ab Juli gelten", so Sefcovic.





Die USA haben unter Präsident Donald Trump am 1. Juni diesen Jahres Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 beziehungsweise zehn Prozent erhoben und damit den Handelsstreit vom Zaun gebrochen.

Gleiches mit

Gleichem vergelten

Die EU plant nach bisherigen Angaben in einer ersten Stufe, Waren im Volumen von 2,8 Milliarden Euro mit Zöllen zu versehen. In einer zweiten Phase können ab 2021 weitere US-Produkte im Wert von 3,6 Milliarden Euro getroffen werden. Zusammen sind das 6,4 Milliarden Euro - genau der Zollwert, mit dem Washington nun Stahl und Aluminium belegt.

Ein weiteres Instrument, das die EU noch in petto hat, dürfte die Digitalsteuer sein, welche die Vorzeigebranche der USA empfindlich treffen würde. Reihenweise haben Konzerne wie Apple, Facebook und Google ihre Patente in EU-Staaten ausgelagert, um allzu hohe Lizenzgebühren zu vermeiden. Eine Digitalsteuer würde diese ordentlich treffen und Ländern wie Deutschland, in denen diese Firmen hohe Umsätze erzielen, würden damit Steuereinnahmen nicht weiter verloren gehen.

Trump lässt aber zudem inzwischen auch Zölle auf europäische Autos und Autoteile offiziell prüfen. Dies würde vor allem wieder deutsche Hersteller treffen. Sie haben 2017 fast eine halbe Million Fahrzeuge in die USA exportiert.

Deswegen setzt die deutsche Wirtschaft und die deutsche Politik auch stärker auf Beschwichtigung als etwa Frankreich oder Italien - die auf dem US-Automarkt jedoch auch weniger bis gar nichts zu verlieren haben.

Die US-Regierung hatte ihre Schritte mit nationalen Sicherheitsinteressen begründet. Die Partnerländer der USA haben beim jüngsten G7-Finanzministertreffen im kanadischen Whistler die Entscheidung jedoch als rechtswidrig und nicht hinnehmbar kritisiert.

Mexiko ist

optimistisch bei Nafta

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel kündigte am Mittwoch im Bundestag an, beim kommenden G7-Gipfel den Schulterschluss der EU-Staaten mit Japan und Kanada zu suchen. Es werde bei dem Treffen am Freitag und Samstag "schwierige Diskussionen" geben.

Vor allem Kanada habe wegen der US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium sowie des möglichen Ausstiegs der USA aus dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta "große Schwierigkeiten".

Trotz der Zuspitzung des Handelsstreits geht Mexiko jedoch selbst von einer erfolgreichen Überarbeitung von Nafta noch heuer aus. Die Chancen dafür stünden bei mehr als 50 Prozent, sagte Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo am Dienstag. Die wesentlichen Fragen der künftigen Nafta-Struktur seien bereits geklärt. Was noch fehle, sei der politische Wille und die erforderliche Flexibilität zum Abschluss eines solchen Deals.

Die USA, Mexiko und Kanada verhandeln seit Monaten über ein neues Abkommen. US-Präsident Donald Trump hatte mit einem Nafta-Ausstieg gedroht, weil die USA nach seinen Worten mit dem bisherigen Vertrag unfair behandelt werden. Eine Einigung auf einen neuen Deal war schon mehrfach binnen Wochen angekündigt worden. Zuletzt hatte es geheißen, Ziel sei ein Abschluss bis zur Wahl in Mexiko am 1. Juli.

Doch Mexikos Reaktion auf die US-Stahlzölle könnte diese Pläne noch durchkreuzen. Denn auch Mexiko hatte als Antwort diese Woche neue Abgaben auf US-Produkte angekündigt.