Auslandstelefonate werden billiger

Brüssel. Nach dem Ende der Roaming-Gebühren bei Telefonaten innerhalb Europas werden bald auch Auslandstelefonate billiger. Das EU-Parlament und der Rat der EU-Staaten haben sich auf einen entsprechenden Kompromiss geeinigt. Telefonate von einem EU-Land in ein anderes dürfen künftig - ohne Mehrwertsteuer - maximal 0,19 Euro pro Minute, SMS maximal 0,06 Euro kosten.

Österreich gegen Streichung der Auslandsgebühr

Das EU-Parlament hatte sich für die generelle Abschaffung der Auslandsaufschläge der Telekombetreiber ausgesprochen. Eine Reihe von Ländern mit staatlichen oder teilstaatlichen Telekomunternehmen, darunter auch Österreich, waren jedoch gegen die Streichung der Auslandsgebühr. Die Kosten für die betroffenen Auslandstelefonate variieren in den verschiedenen EU-Staaten laut Konsumentenorganisationen zwischen 0,05 Cent und 0,8 Cent pro Minute. Die Verbilligung der Auslandstarife wird im Gesetzespaket zum European Electronic Communications Code geregelt. Dieser bildet den Rechtsrahmen für die Handyfrequenzvergabe und die Einführung der 5G-Technologie. Während es bei den bereits abgeschafften Roaming-Gebühren um Handy-Telefonate aus dem Ausland in ein anderes EU-Land ging, sind von der Reduzierung der Auslandsgebühren Telefonate aus dem Inland in ein anderes EU-Land betroffen.





Für Österreich hatte sich Telekomminister Norbert Hofer von der FPÖ gegen eine Abschaffung der Auslandsgebühr ausgesprochen. Eine "verordnete Kostensenkung" würde das Ziel unterwandern, Investitionsanreize für den 5G-Netzausbau zu schaffen.