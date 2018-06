EU-Gegenzölle treten am Freitag in Kraft

Brüssel. Die Vergeltungszölle der EU im Handelsstreit mit den USA greifen ab Freitag. Ab dem Tag gelten die Strafabgaben im Wert von 2,8 Milliarden Euro auf US-Produkte, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Zuvor hatten die EU-Länder dem Vorgehen einstimmig zugestimmt.

Die Strafabgaben werden auf US-Waren wie Jeans, Erdnussbutter, Bourbon-Whiskey, Harley-Davidson-Motorräder und Motorräder fällig. Sie sind die Antwort der EU auf die Anfang des Monats verhängten US-Zölle auf Stahl und Aluminium aus Europa.

Die USA erheben seit dem 1. Juni Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl- sowie 10 Prozent auf Aluminiumimporte aus Europa. Die "einseitige und ungerechtfertigte Entscheidung der USA" lasse der EU keine andere Wahl, erklärte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström als Begründung für die Gegenmaßnahmen. Die EU könne den Rechtsbruch der USA nicht hinnehmen.

Warten auf Trumps Reaktion

Die EU hatte ihre Gegenzölle in Höhe von 25 Prozent vorsorglich schon vor Wochen bei der Welthandelsorganisation WTO angemeldet. Mit Spannung wird in Brüssel nun erwartet, wie US-Präsident Donald Trump reagiert. Er wirft den Europäern vor, mit einem hohen Handelsüberschuss der US-Wirtschaft zu schaden. Er drohte für den Fall europäischer Gegenzölle bereits mit Strafzöllen auch auf europäische Autos und Autoteile.

Auch im Falle Chinas hatte Trump auf Gegenmaßnahmen mit zusätzlichen Strafzöllen reagiert. Zunächst hatte er Strafzölle von 50 Mrd. Dollar (43 Mrd. Euro) verhängt, nachdem China seinerseits gleich hohe Zölle angekündigt hatte, forderte Trump Strafzölle auf weitere Importe von 200 Mrd. Dollar.

Weitere Maßnahmen

Die EU hat außerdem eine Reihe von Gegenmaßnahmen vorbereitet. So kann die EU vor der Welthandelsorganisation (WTO) Beschwerde gegen Trumps Strafzölle einlegen. Die EU will nun bereits am Freitag ein "rechtliches Verfahren gegen die USA" starten, wie die EU-Kommission mitteilte. Dies habe die Behörde bereits bei ihrer wöchentlichen Sitzung am Dienstag beschlossen. Die Mitgliedstaaten seien am selben Tag konsultiert worden.

Verfahren vor der Organisation können dauern. Beim letzten Stahlstreit mit den USA ab 2002 waren es eineinhalb Jahre. Die EU bekam recht, der damalige US-Präsident George W. Bush hob die Zölle darauf auf. Trump hat jedoch seinerseits bereits gedroht, die WTO zu verlassen und blockiert die Ernennung neuer Richter für das Streitschlichtungsgremium der Organisation.

"Schutzmaßnahmen" für die heimische Industrie

Schutzmaßnahmen (englisch: safeguard measures) sind nach den WTO-Regeln möglich, wenn Einfuhren die Industrie des Marktes "ernsthaft" schädigen oder zu schädigen drohen. WTO-Mitglieder können dabei "Importe eines Produkts vorübergehend beschränken". Dies würde über Einfuhrquoten oder höhere Importzölle geschehen. Die Kommission hat dazu schon Ende März eine vorgeschriebene Marktuntersuchung für Stahl gestartet. Sie hat nach eigenen Angaben neun Monate, um über die Schutzmaßnahmen zu entscheiden.

Sie würden angesichts eines eher geringen Importvolumens weniger die USA treffen, sondern vor allem andere Exportländer. Denn die EU befürchtet "Sekundäreffekte" durch die US-Einfuhrbeschränkungen: Stahlproduzenten aus Brasilien, China, Russland, Südkorea, Taiwan oder die Türkei könnten versuchen, ihre in den USA nicht mehr wettbewerbsfähigen Produkte auf den europäischen Markt umzulenken.