Löger zum Vorsitzenden ernannt

Europäische Kommission - EUROSTAT Brüssel, 21. Juni 2018 „The European economy since the start of the millennium – a statistical portrait" ist der Titel einer brandneuen digitalen Publikation, die heute von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, herausgegeben wurde.















Europäische Kommission - Pressemitteilung Brüssel, 21. Juni 2018 Die Europäische Kommission hat ein förmliches Prüfverfahren eingeleitet, um festzustellen, ob Verträge über die Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) zwischen Ausfuhrunternehmen der Qatar Petroleum und europäischen Einfuhrunternehmen unter Verstoß gegen das EU Kartellrecht freie Erdgaslieferungen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) beschränken.