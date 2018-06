Die letzten Meter - acht Jahre Odyssee durchs Schuldenmeer enden

© M. Hirsch © M. Hirsch



Athen/Luxemburg. (ag./red) Ist es wirklich geschafft? Nach acht harten Jahren, nach unendlichen Nachtsitzungen und bitterem Streit und Zerreißproben für die Eurozone soll nun die letzte Rate aus dem mutmaßlich letzten Rettungsprogramm für Griechenland freigegeben werden. Am Donnerstag feilschten die Euro-Finanzminister noch ums Kleingedruckte, es geht um Bedingungen und Auflagen für die neuen Milliarden aus dem Rettungsschirm ESM. In der Sache aber war am einig und zuversichtlich: "Es ist Zeit, dass Griechenland auf wieder eigenen Füßen steht", brachte es EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici auf den Punkt.

Knapp 274 Milliarden Euro an Hilfskrediten hat Griechenland von seinen internationalen Geldgebern erhalten, seit dem völlig überschuldeten Euro-Land der Staatsbankrott drohte. Deutschland hat jedenfalls davon profitiert und mindestens 2,9 Milliarden Euro an Zinsgewinnen verdient.





Im Mai 2010 beschlossen die europäischen Partner und der Internationale Währungsfonds ein erstes Hilfsprogramm im Wert von 110 Milliarden Euro. Die Kredite wurden direkt von den Mitgliedstaaten der Eurozone vergeben. Fieberhaft stampften die Gläubiger dann den vorläufigen Rettungsschirm EFSF aus dem Boden und setzten ein zweites Hilfsprogramm von knapp 174 Milliarden Euro auf. Dann die Gründung des permanenten Rettungsschirms ESM und im Juli 2015 das dritte Programm mit bis zu 86 Milliarden Euro. Die Summen wurden nicht ausgeschöpft, auch das laufende Programm ist kurz vor seinem Ende im August noch längst nicht am Limit. Knapp 49,5 Milliarden Euro flossen bisher. Für die Hilfen mussten die geknebelten Regierungen in Athen jeweils harte Sparprogramme und Strukturreformen durchsetzen. Pensionskürzungen, Lohnkürzungen, Steuererhöhungen, Umbau der Verwaltung - Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit gepaart mit Ausgabenkürzungen brachten viele Griechen in Not und das politische System in Athen ins Wanken.

Wackelige Gesundung

Der linke Ministerpräsident Alexis Tsipras probte 2015 den Aufstand gegen die Troika der Geldgeberinstitutionen, drehte dann aber kurz vor dem Ausscheiden aus dem Euro bei. In den vergangenen drei Jahren beschloss seine Regierung nach Angaben der EU-Kommission auf Druck der Gläubiger 450 Einzelmaßnahmen zur Sanierung des Haushalts und des Staatswesens.

Nun lobt Moscovici die Erfolge: 1,4 Prozent Wirtschaftswachstum 2017, 1,9 Prozent geschätzt in diesem Jahr. Ein Haushaltsüberschuss von 0,8 Prozent, ohne Schuldendienst sogar 4,2 Prozent. "Griechenland hat einen langen Weg zurückgelegt", weiß Moscovici. Aber: "Sind alle Probleme des Landes gelöst? Natürlich nicht."