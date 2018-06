"EU-Minigipfel" unter keinem guten Stern

Wien. Ist das Treffen zum Dauerthema Migration, der am Sonntag in Brüssel stattfindet und das im Vorfeld für so viel Wirbel gesorgt hatte, überhaupt ein echtes EU-Gipfeltreffen? Daran zweifeln manche. Schließlich werden mehr als die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten an der Zusammenkunft nicht teilnehmen. Einige Staaten wie Portugal, Irland, die skandinavischen und die baltischen Staaten, weil sie von der Flüchtlingskrise - zumindest im Moment - nicht besonders betroffen sind. Andere, weil sie ein bewusstes Zeichen gegen die Politik der schwer angeschlagenen deutschen Kanzlerin Angela Merkel setzen wollen: Die vier Visegrad-Staaten Tschechien, Polen, Ungarn und die Slowakei haben sich im Vorfeld des Treffens darauf verständigt, den "EU-Minigipfel", wie er genannt wird, zu blockieren. Das von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ausgerichtete Treffen kommt auf Initiative Merkels zustande, die innenpolitisch unter massivem Druck steht, eine europäische Lösung in der Flüchtlingskrise zustande zu bringen.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, der an dem Treffen der Visegrad-Staaten in Budapest teilgenommen hatte, wird hingegen nach Brüssel reisen. Am Freitag empfing er EU-Ratspräsident Donald Tusk in Wien. Der langjährige polnische Premier Tusk gilt ähnlich wie Kurz als jemand, der - wiewohl er mit der derzeitigen nationalkonservativen Führung in Warschau im Clinch liegt - Verständnis für die Position der Visegrad-Staaten aufbringt.





Kurz betonte dann auch demonstrativ die Führungsrolle und Zuständigkeit von Tusk als Ratspräsident in der Migrationsfrage. Dieser hatte sich von dem Minigipfel distanziert. In Wien ließ er anklingen, dass er den ÖVP-Chef zu dessen Achsenbildungsaktivitäten innerhalb Europas befragen will. "Ich möchte seine Meinung über seine Kooperation mit anderen Staaten hören, mit seinen Freunden der Visegrad-Gruppe", sagte der Ratspräsident. Er zeigte sich erfreut, dass sich ein "gemeinsames Denken" über die Flüchtlingspolitik in Europa entwickle. "Das ist zumindest unsere Hoffnung", sagte er auf die Frage, ob er sich vom nächsten Gipfel eine Lösung erwarte.

Dass das Treffen am Sonntag Merkels lang ersehnte "europäische Lösung" beim Thema Flucht und Migration bringt, ist so gut wie ausgeschlossen - nicht nur, weil einige Staaten den Gipfel boykottieren. Auch unter den Ländern, die an dem Treffen teilnehmen, ist eine Übereinkunft nur schwer vorstellbar. Eine Rücknahme von Flüchtlingen ist - wie schon die Umverteilung zuvor - heftig umstritten. Auch beim Thema verstärkter Grenzschutz werden unter einem Begriff ganz unterschiedliche Vorstellungen zusammengefasst: von geordneter Einwanderung bis hin zu Abweisung von Migranten. Ein - nicht vollständiger - Überblick: