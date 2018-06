Alles im Lot?

Die Griechen sind Einschnitte gewöhnt. Goldenen Zeiten sieht man auch jetzt nicht entgegen. © afp/Angelis Tzortzinis Die Griechen sind Einschnitte gewöhnt. Goldenen Zeiten sieht man auch jetzt nicht entgegen. © afp/Angelis Tzortzinis



Wien "Die Probleme mit den griechischen Schulden liegen hinter uns", vermeldet der französische Finanzminister Bruno Le Maire, "die Griechenland-Krise endet hier", zieht EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici einen Schlussstrich: Die Finanzminister der Eurogruppe hatten am Donnerstag bis tief in die Nacht verhandelt, dann lag eine Lösung auf dem Tisch. Nach acht Jahren am Tropf der Geldgeber werden die Hellenen ab August finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen. "Pleite-Griechen" und der "Grexit" sind aus den Schlagzeilen verschwunden.

1.Was wurde von den

Finanzministern der

Eurogruppe in Luxemburg beschlossen?

Griechenland wird eine letzte Tranche von 15 Milliarden Euro aus dem dritten Rettungsprogramm bekommen. Damit soll Athen ein Finanzpolster gewährt werden, wenn man sich ab August wieder am Kapitalmarkt finanzieren muss. Außerdem soll die Kreditrückzahlung erleichtert werden und Griechenland Zinsgewinne der Europartner gutgeschrieben bekommen. Die Laufzeitverlängerung für Kredite ist aus Sicht Athens wichtig, weil die Kreditlast durch die Inflation immer geringer wird. Außerdem bekommt Athen bis 2022 etwa eine Milliarde pro Jahr ausbezahlt. Die Summe stammt aus Gewinnen, die die Zentralbanken der Euro-Länder mit dem Ankauf von griechischen Staatsanleihen machen.

2.Haben also die Geberländer von der Griechenlandkrise ordentlich profitiert?

Jetzt wurde bekannt, dass Deutschland seit dem Jahr 2010 mindestens 2,9 Milliarden Euro an Zinsgewinnen verdient hat. Auch Österreich hat deutlich mehr als 100 Millionen Euro eingenommen. Den größten Nutzen hat aber der deutsche Finanzminister gezogen. Der hat mit Hilfe der Niedrigzinspolitik der EZB, die als Folge der Finanz- und Griechenlandkrise nach 2008 etabliert worden war, das Budget sanieren können.

3.Ist Griechenland jetzt

wenigstens aus dem Schneider?

Der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos ist mit der Einigung zufrieden. Für Athen ist es psychologisch wichtig, dass die demütigenden Visiten der Geldgeber-Troika in Athen endgültig der Vergangenheit angehören. Man kann wieder aufrecht gehen. Völlig frei kann Griechenland aber auch in Zukunft nicht über seine Finanzmittel verfügen. Die Eurogruppe hat Bedingungen an ihr Engegenkommen geknüpft. So muss Athen weitere Reformen umsetzen, die Einsparungen bringen. Und man hat sich verpflichtet, bis 2022 jährlich einen Primärüberschuss von mindestens 3,5 Prozent zu erwirtschaften. Die Einhaltung dieser Auflagen wird von EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank, dem Internationalen Währungsfonds und dem Euro-Rettungsfonds ESM überwacht.