Europa macht Außengrenzen dicht

Migranten an Bord der "Lifeline". 230 Menschen saßen am Montag immer noch im Mittelmeer fest. Auch Spanien will sie nicht aufnehmen. © ap/Felix Weiss



Wien/Brüssel. Die europäische Flüchtlingspolitik steht vor einem radikalen Kurswechsel. Beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs dürfte Ende der Woche in Brüssel endgültig die Abkehr von der viel zitierten "Willkommenspolitik" hin zu einer Abschottung Europas nach australischem Vorbild beschlossen werden. Nach dem EU-Asylgipfel vom Sonntag zeichnet sich dies als Stoßrichtung in der Migrationspolitik ab.

Nachfolgend die wichtigsten Eckpunkte in der aktuellen Asyl-Debatte:





Außengrenzschutz: Der stärkere Schutz der EU-Außengrenzen ist in der Migrationspolitik derzeit der kleinste gemeinsame Nenner unter den EU-Staaten. Fast alle Länder sind inzwischen für ein rigoroseres Vorgehen gegen illegale Migration an den Außengrenzen. Potenzielle Asylwerber sollen gar nicht erst EU-Boden betreten. Das gilt für die Flüchtlingsroute am Balkan, die östliche sowie die westliche Mittelmeerroute. Vor allem die Libyen-Route soll in den nächsten Monaten nach und nach geschlossen werden. Bei Seenotrettungen sollen Flüchtlinge künftig nicht in ein EU-Land, sondern zurück nach Libyen gebracht werden, hieß es am Sonntag nach dem EU-Asylgipfel in Brüssel. Ein härteres Vorgehen droht nicht nur gegen Schlepper, sondern auch gegen NGOs. Die ersten Ansätze dieser Politik bekommen derzeit das Rettungsschiff "Lifeline" und ein dänisches Containerschiff zu spüren, die im Mittelmeer etwa 350 aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufgenommen und vorerst keinen europäischen Hafen zum Anlaufen gefunden haben.

Frontex: Zum besseren Schutz der Außengrenzen soll die Grenzschutzagentur Frontex massiv ausgebaut werden und ein entsprechendes politisches Mandat erhalten. Früher als geplant, nämlich bereits bis zum Jahr 2020, soll die Frontex-Truppe auf rund 10.000 Personen aufgestockt werden. Frontex soll wie eine Grenzpolizei agieren, EU-Länder an der Außengrenze beim Abfangen von illegalen Migranten unterstützen und auch gegen Schlepperbanden vorgehen. Die Grenzschutzagentur soll auch in Drittstaaten außerhalb der EU aktiv werden. Der entsprechende Beschluss für ein Frontex-Paket inklusive der notwendigen Budgets könnte bis zum EU-Gipfel unter Österreichs Ratspräsidentschaft im September stehen.

Drittstaaten-Abkommen: Abkommen mit Drittstaaten stehen in der EU-Migrationspolitik ebenfalls ganz oben auf der Agenda. Solche Abkommen könnten etwa - gegen Einwurf großer Münzen - die Rücknahme von Flüchtlingen, die Errichtung von Asylzentren oder ein Mandat für den Einsatz von Frontex umfassen. Mit der Türkei hat die EU etwa einen Deal abgeschlossen, bei dem die Türkei Flüchtlinge aus der Krisenregion um Syrien im Land behält und dafür im Gegenzug zweimal 3 Milliarden Euro erhält. Ähnliche Abkommen will die EU mit nordafrikanischen Staaten wie Libyen, Ägypten, Tunesien oder Marokko in die Wege leiten. Auch Länder unterhalb der Sahelzone, etwa Nigeria, sind dafür im Gespräch. Laut EU-Kommission dürfen in der EU abgelehnte Asylwerber allerdings nicht in Flüchtlingszentren außerhalb der Union abgeschoben werden. Dies würde gegen EU- und internationales Recht verstoßen. Damit sinken die Erfolgschancen für einen derartigen Vorstoß Österreichs und Dänemarks.