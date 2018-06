Alarmstimmung beim Asylthema

Brüssel/Berlin/Wien. Es sind drastische Formulierungen, derer sich Spitzenpolitiker vor dem EU-Gipfel ab Donnerstag bedienen: Ohne eine "glaubwürdige europäische Strategie" im Umgang mit der Flüchtlingsproblematik drohe der europäische Traum zu zerschellen, schrieb EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani in einem Brief an die italienische Zeitung "La Stampa". "Es steht viel auf dem Spiel", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk, Gastgeber des Treffens der Staats- und Regierungschefs in der Union. Die "Migrationsdebatte wird immer hitziger", so Tusk. Dabei seien ihm zufolge die illegalen Grenzübertritte seit Oktober 2015 um 96 Prozent gesunken.

Warum kommt dem Migrationsthema nun wieder so große Bedeutung zu?

Auslöser ist der Streit zwischen den beiden deutschen Schwesterparteien CDU und CSU. Anfang Juni ventilierte Innenminister Horst Seehofer (CSU), dass Personen, die bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben, künftig an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden sollen. Unter Experten ist umstritten, ob diese Maßnahme durch das EU-Recht gedeckt ist. Politisch wird der Druck von einem Staat zum anderen Richtung EU-Außengrenze weitergegeben. Daher will Kanzlerin Angela Merkel anstatt eines nationalen Alleingangs eine zwischen EU-Staaten akkordierte Rücknahme von Asylwerbern.

Was steckt hinter dem Streit zwischen CDU und CSU?

Merkels Entscheidung 2015, Flüchtlinge nicht an der Grenze abzuweisen, hat zu Zerwürfnissen zwischen den beiden Parteien geführt. Nicht wie gedacht wenige tausend Personen kamen, sondern 890.000 alleine in jenem Jahr. Personen reisten unregistriert ein, Deutschland verlor für Monate die Kontrolle. CSU-Chef Seehofer, damals auch Ministerpräsident Bayerns, sprach von einer "Herrschaft des Unrechts". Doch die CSU blitzte mit ihrer Forderung nach einer Flüchtlings-Obergrenze für den Bundestagswahlkampf 2017 bei der CDU ab. Der Streit zwischen den beiden Parteien dominierte den Wahlkampf, die AfD erreichte sowohl bundesweit als auch in Bayern zweistellige Ergebnisse. Die CSU hat die AfD als Hauptkonkurrentin für die Landtagswahl im Oktober ausgemacht, setzt seit Monaten konservative Schwerpunkte wie den Erlass, dass in Behörden Kreuze angebracht werden. Dazu kam, dass die CSU fürchtete, die Stimmung im Land drohe Richtung AfD zu kippen: Im Bremer Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sollen rund 1200 Asylanträge unrechtmäßig bewilligt worden sein. Kurz darauf wurde der Mord an der 14-jährigen Susanna durch einen irakischen Asylwerber bekannt.