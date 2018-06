Europäische "Interventionsinitiative" soll bei Krisen rasch handeln

Brüssel/Wien. (red) Prominenter Teilnehmer des EU-Gipfels ist Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Thema der Unterredungen mit den EU-Staats- und Regierungschefs ist der kommende Nato-Gipfel Mittel Juli. Hier stehen derzeit die Erhöhung der Verteidigungsausgaben und eine verstärkte innereuropäische militärische Kooperation im Zentrum.

Kanzlerin Angela Merkel hat zuletzt ihr Bekenntnis zu deutlich höheren Verteidigungsausgaben bekräftigt: Deutschland habe den Nato-Beschluss, die Ausgaben bis 2024 an zwei Prozent des BIP anzunähern, mitgefasst, so Merkel. Die SPD sieht das skeptischer.





Punkt zwei, der Aufbau einer funktionierenden europäischen Verteidigung, wurde drängend, weil die USA unter Donald Trump als verlässlicher Partner an Bedeutung verliert. In diesem Punkt sind sich die EU-Staaten ziemlich einig.

Verstärkter Informationsfluss zwischen den Stäben

Angesichts der neuen Lage hat Frankreich diese Woche gemeinsam mit Ländern wie Großbritannien und Deutschland den Aufbau einer neuen europäischen Militärkooperation gestartet. Die Verteidigungsminister von neun europäischen Staaten unterzeichneten die Erklärung zu einer "Interventionsinitiative". Diese soll über eine deutlich engere Zusammenarbeit zwischen den Generalstäben eine schnellere militärische Reaktion in Krisensituationen ermöglichen. Laut Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly soll es zunächst gemeinsame Militärübungen und einen verstärkten Informationsaustausch zwischen den Stäben geben, "damit unsere Streitkräfte lernen, gemeinsam zu handeln".

Nach französischen Vorstellungen soll die Initiative "komplementär" zur Nato sein, das Bündnis also nicht ersetzen. Auch Doppelgleisigkeiten sollen vermieden werden. "Es geht darum, dass wir ein Forum gleichgesinnter Länder bilden, die eine Lageanalyse machen, die frühzeitig miteinander besprechen wollen, wenn (. . .) sich Krisen abzeichnen", so die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Am Ende könne dann eine gemeinsame Reaktion stehen.

Gemeinsame Eingreiftruppe noch offen

Ob die Interventionsinitiative langfristig in eine gemeinsame Interventionstruppe münden könnte, ist noch offen. Teilnehmer sind neben Frankreich und Deutschland auch das aus der EU ausscheidende Großbritannien sowie Spanien, Portugal, die Niederlande, Belgien, Dänemark und Estland. Italien will laut Parly grundsätzlich als zehntes Land beitreten, brauche aber unter der neuen Regierung noch Zeit für die Prüfung. Die Initiative steht auch weiteren Ländern offen.

Den Vorschlag für die Interventionsinitiative hatte im vergangenen September Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gemacht. Er will mit ihr auch sicherstellen, dass die militärisch bedeutende Atommacht Großbritannien nach dem geplanten EU-Austritt Teil einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft bleibt.