Lob und Kritik für EU-Asylbeschlüsse

Solche Lager wie dieses UNHCR-Zeltlager vor Athen soll es künftig nicht mehr in Europa geben.

Brüssel. Wie zu erwarten, fallen die Reaktionen auf die Migrationsbeschlüsse der Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Staaten auf dem Gipfel in Brüssel sehr unterschiedlich aus. Im Folgenden die zufriedenen und weniger zufriedenen Reaktionen auf die Entscheidungen.

"Solidarität, Konsens und Durchbruch"

Zufrieden zeigt sich natürlich Bundeskanzler Sebastian Kurz und fordert eine rasche Umsetzung der EU-Beschlüsse. Er sei froh, dass es zu einer Trendwende gekommen sei. Erstmals gebe es auf EU-Ebene Zustimmung für Flüchtlingszentren außerhalb der Union. "Wichtig ist eine zügige Umsetzung dieser Ideen. Sie sind nur soviel wert wie ihre Umsetzung."

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußert sich über die Einigung auf ein Migrationspaket zufrieden. Es sei klar, dass bei Flüchtlingsaufnahmezentren außerhalb der EU die Souveränität der Staaten geachtet werden müsse. Die EU-Kommission solle nun entsprechende Pläne ausarbeiten.

Einige NGOs reagierten mit lobenden als auch skeptischen Worten. Die UN-Flüchtlingsorganisation IOM äußert sich über die Ergebnisse des Gipfel erfreut. Solidarität und Konsens hätten sich durchgesetzt. "Dies ist eine bemerkenswerte Leistung", sagte IOM-Sprecher Leonard Doyle. "Die Länder haben sich in außerordentlicher Solidarität zusammengefunden." Allerdings sollte es keine Aufnahmelager außerhalb der EU geben. Diese Einrichtungen sollten in Europa selbst liegen.

Italiens Innenminister Matteo Salvini äußert sich über die Vereinbarungen "zufrieden und stolz". Sein Land sei endlich nicht mehr isoliert, sagt der Politiker der rechten Partei Lega. Europa sei gezwungen worden, über italienische Vorschläge zu sprechen. Allerdings warte er jetzt auf "konkrete Zusagen".

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer begrüßt die Gipfelbeschlüsse und verweist zugleich auf die Sitzung der CDU-Gremien am Sonntag. Präsidium und Bundesvorstand würden dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Die EU-Beschlüsse seien ein wichtiger Fortschritt, schon weil alle 28 EU-Regierungen gemeinsam handeln wollten.

Von einem "echten Durchbruch" spricht EU-Kommissar Günther Oettinger. Zwar sei noch viel im Detail abzuarbeiten, sagt er dem Deutschlandfunk. Der Gipfel habe jedoch gezeigt, dass europäische Lösungen möglich seien. Zum Unionsstreit sagt Oettinger: "Ich glaube, es gibt gute Gründe, dass die CSU dies als einen großen Fortschritt anerkennt. Wir in der CDU werden das als einen großen Fortschritt anerkennen."

"Die EU gibt ihren Wertekompass auf"

Die Grünen zeigen sich von den Vereinbarungen der Staats- und Regierungschefs enttäuscht. "Dieser Gipfel schafft weder Humanität, Solidarität noch Ordnung", erklärt Co-Vorsitzende Annalena Baerbock. Die EU gebe ihren Wertekompass auf.

Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl kritisiert die Staats- und Regierungschefs für deren Beschlüsse. "Das ist der Gipfel der Inhumanität. Gefolterte und Verfolgte einfach so in Europa wegzusperren ist inhuman."

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen kritisiert die Gipfelbeschlüsse. Die EU-Politik führe dazu, dass Schutzsuchende in Internierungslagern in Libyen festgesetzt würden und es mehr Todesfälle im Mittelmeer gebe, heißt es in einer Erklärung. "Die EU-Staaten müssen zur Besinnung kommen. Sie entziehen sich ihrer Verantwortung, Menschenleben zu retten."

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef war kritischer als die IOM. "Wir haben Sorge, dass Kinder in Gewahrsam genommen werden könnten", sagte Unicef-Sprecherin Sarah Crowe.

Einige konservative Regierungschef hatten in Brüssel von "geschlossenen Lagern" gesprochen, in der Abschlusserklärung wird dagegen der vagere Begriff "kontrollierte Zentren" verwendet. Kinder dürften niemals nur aufgrund ihres Migrationsstatus eingesperrt werden, sagte Crowe.

UNHCR und IOM sind auch gegen geschlossene Lager. Sie seien höchstens für sehr kurze Aufenthalte akzeptabel. Schutzbedürftige Menschen müssten schnellstens in andere Länder gebracht werden. IOM geht davon aus, dass die Aufnahmelager weitgehend auf EU-Boden entstehen. Die Organisation stehe bereit, dort mitzuarbeiten und die Einhaltung von Schutzstandards mitzutragen. Lager außerhalb Europas seien höchstens möglich, wenn dort alle Standards zum Schutze der Menschen garantiert werden könnten, sagte Yaxley.