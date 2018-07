Zurück zum Außengrenzschutz

Kurz und Seehofer demonstrieren Einigkeit. © reu/Foeger Kurz und Seehofer demonstrieren Einigkeit. © reu/Foeger



Wien/Berlin. Als Bundeskanzler Sebastian Kurz und Deutschlands Innenminister Horst Seehofer Mitte Juni zusammentrafen, verfolgten sie ein gemeinsames Ziel: Besserer EU-Außengrenzschutz, damit weniger Migranten nach Europa gelangen. Mit Italien sollte eine "Achse der Willigen" gebildet werden. Die historisch unglückliche, da an den Zweiten Weltkrieg gemahnende Formulierung wiederholte Kurz nicht mehr. Und auch die Interessenslage hatte sich binnen drei Wochen verschoben.

Von "sehr schwierigen Gesprächen" ging Seehofer am Donnerstag aus - die "sehr freundschaftliche Atmosphäre" hin oder her. Er legte aber bereits im Vorfeld fest, dass es in der ersten Runde mit Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl keine Abschlüsse geben werde. Thema war der Asylkompromiss zwischen CDU und CSU. Die konservativen Schwesterparteien legten damit ihren erbitterten Streit - vorerst - bei. Die Einigung kann der Wiener Regierung aber nicht behagen. Sieht diese doch vor, dass Personen, die bereits in einem anderen EU-Land Asyl gestellt haben, dorthin zurückgeschoben werden - sofern es ein Abkommen mit dem Erstaufnahmeland gibt. Besteht dieses nicht, werden sie an der deutsch-österreichischen Grenze abgewiesen - falls wiederum Berlin und Wien darüber Einigung erzielen.





Das reale Problem ist überschaubar. Rund 100 Personen werden monatlich an drei Übergängen aufgegriffen, die Deutschland bereits kontrolliert. Doch nachdem Kurz angekündigt hatte, keinen für Österreich nachteiligen Deal zu schließen, ist Seehofer spürbar um Kalmierung bemüht: "Wir werden weder jetzt noch in der Zukunft Österreich für Flüchtlinge verantwortlich machen, für die es nicht zuständig ist." Damit verkleinert sich der Personenkreis; Österreich ist laut Seehofer nur noch "zuständig" für Menschen, die hierzulande Asyl beantragen, dann in Deutschland einen Antrag stellen.

Seehofer kündigte Gespräche mit Griechenland und Italien zur Abschiebung von bereits dort registrieren Asylwerbern an. Ihm zufolge seien drei Viertel der Migranten an der österreichisch-deutschen Grenze über diese beiden Staaten in die EU eingereist. Doch dazu müssten erst einmal Abkommen mit den beiden Ländern geschlossen werden. Mit Griechenland sowie Spanien erzielte Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche eine prinzipielle Übereinkunft. Diese muss aber noch ausgehandelt werden. Im Falle von Italien blieb Merkel ohne Erfolg, was ihr Seehofer vor der Einigung zwischen CDU und CSU ankreidete. CSU-Generalsekretär Georg Blume droht bereits Richtung Italien: "Deutschland darf nicht der Dumme sein, wenn sich andere der Kooperation verweigern", sagte er zur "Süddeutschen Zeitung".