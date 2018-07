Ja zu neuen Partnern

Tokio/Brüssel. (czar) Donald Tusk holte weit aus. Es sei ein guter Tag, meinte der EU-Ratspräsident. Und zwar nicht nur für alle Japaner und Europäer. Nein, auch für alle "vernünftigen Menschen" auf dieser Welt, die an gegenseitigen Respekt und Kooperation glauben. Grund zu der freudigen Annahme lieferte Tusk der EU-Japan-Gipfel in Tokio, bei dem ein umfassendes Handelsabkommen mit dem asiatischen Land unterzeichnet wurde. Premier Shinzo Abe sieht die Partner gar "die Fahne des Freihandels" hochhalten, ähnlich wie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Den Vertrag mit Japan feiert die EU als bisher größten in ihrer Geschichte. Immerhin vereinen die zwei Seiten ein Viertel bis ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung aufeinander. Das Handelsvolumen der beiden liegt bei knapp 130 Milliarden Euro. An die 74.000 europäische Unternehmen exportieren laut EU-Angaben nach Japan, und mehr als eine halbe Million Arbeitsplätze sind in der Union mit diesen Ausfuhren verknüpft.





Jedoch geht die Bedeutung des Abkommens darüber hinaus. Es soll nicht zuletzt ein Signal an die USA mit deren Protektionismus aussenden. Der Pakt solle den "freien, fairen und regelbasierten Handel" befördern, heißt es in der Gipfelerklärung. Es ist ein Kontrapunkt zur Abschottungspolitik von US-Präsident Donald Trump, der Zölle gegen China, die EU und weitere Länder verhängt hatte.

Es war denn auch diese Politik, die die Verhandlungen zwischen der EU und Japan beschleunigte. Hatte Abe seine Hoffnungen zunächst auf die Transpazifische Partnerschaft unter Beteiligung der USA und zehn weiterer Staaten gesetzt, wurden die Erwartungen enttäuscht, nachdem Trump den Deal aufgekündigt hatte. Danach kamen die schon 2013 aufgenommenen Handelsgespräche mit den Europäern in Schwung.

Zügig will die EU ebenfalls weitere Verhandlungen fortsetzen. Geht es nach ihr sollen sie mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay schon bald zum Abschluss gebracht werden. Ebenso gefasst ist bereits der Beschluss, Gespräche mit Australien und Neuseeland zu beginnen. Ob hingegen das für 25. Juli angesetzte Treffen zwischen Trump und Juncker in Washington den Handelsstreit ausräumen wird, ist offen.

Märkte für Nahrung und Autos

Anders als die Verhandlungen der EU mit Kanada um das Abkommen Ceta waren die Gespräche mit Japan jedenfalls nicht überschattet vom Zwist um Investorenschutz und einen Mechanismus zur Streitbeilegung etwa in Form von Schiedsgerichten. Denn dieses Thema blieb ausgespart und soll erst später behandelt werden. Weitere Bedenken von Umwelt- und Konsumentenschützern weist die EU-Kommission zurück. Die Standards der Union in diesen Bereichen würden eingehalten, versichert die Behörde.

Beiden Seiten öffnet der Vertrag ab dem kommenden Jahr wichtige Absatzmärkte weiter. Für die Europäer ist Japan nach China der zweitgrößte Handelspartner in Asien. 99 Prozent der Zölle bei Ausfuhren aus der EU sollen nach einer Übergangszeit wegfallen, was den Unternehmen eine Milliarde Euro ersparen soll.

Nach EU-Schätzungen könnte der Export von verarbeiteten Lebensmitteln dann auf das fast Dreifache steigen. Die europäische Nahrungsmittelbranche gehört somit zu den größten Profiteuren des Abkommens, da sie nun günstiger Produkte wie Käse oder Fleisch auf die Insel liefern kann. Umgekehrt ist Japan in erster Linie an der Senkung von Zöllen auf Industriegüter, allen voran Fahrzeuge, interessiert. So beträgt die Abgabe auf Wagen von Toyota und anderen Autobauern derzeit zehn Prozent, bei manchen Nutzfahrzeugen muss sogar das Doppelte miteingerechnet werden.

Straßenfahrzeuge machen denn auch mehr als ein Viertel der nach Österreich importierten Waren aus. An zweiter Stelle finden sich elektrische Maschinen und Apparate. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Einfuhren aus Japan auf einen Wert von 1,38 Milliarden Euro. Das Außenhandelssaldo betrug knapp 760 Millionen Euro.