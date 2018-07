Briten wollen Referendum über Brexit-Vereinbarung

London. Eine Mehrheit der Briten hat sich einer Umfrage zufolge für eine Volksabstimmung über die Bedingungen des Austritts ihres Landes aus der EU ausgesprochen. In der Erhebung für "The Times" vertreten 42 Prozent die Ansicht, es solle ein Referendum über die endgültige Brexit-Vereinbarung zwischen Großbritannien und der EU geben. 40 Prozent waren dagegen.

Vor allem Anhänger der oppositionellen Labour-Partei unterstützen ein zweites Referendum. Bei der Brexit-Volksabstimmung im Juni 2016 hatten 51,9 Prozent der Wähler für, 48,1 Prozent gegen den Austritt gestimmt.





Der Regierung, die bisher jedem weiteren Referendum eine Absage erteilt hat, stellen immer mehr Briten ein schlechtes Zeugnis aus. In einer Umfrage für den "Evening Standard" äußerten sich nur noch 30 Prozent zufrieden mit der Amtsführung Mays. Mit der gesamten Regierung waren gar nur 22 Prozent zufrieden.

May sieht die Schaffung einer EU-Freihandelszone für Güter sowie weitere enge Beziehungen zu Brüssel vor. Kernpunkt ist, dass die EU künftig für Großbritannien Zölle eintreiben soll, wenn die Regierung in London dies auch für die EU tut. Dies lehnt die EU ab. Brexit-Hardliner fordern einen harten Schnitt nach einem EU-Ausstieg und lehnten den May-Plan als Verrat am Referendum ab. Seitens der EU wird vor allem bemängelt, es gebe immer noch keinen praktikablen Vorschlag der Briten zur Lösung des Problems mit der irischen Grenze.

Kurz gegen harten Brexit

Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach sich am Freitag gegen einen harten Brexit aus. Anlässlich des Besuches von May bei den Salzburger Festspielen trafen die beiden Politiker zu Gesprächen zusammen. Kurz erklärte, er hoffe, dass die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU eng bleiben.