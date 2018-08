Rekordbeteiligung bei der EU-Sommerzeitumfrage

Mit der Zeitumstellerei könnte es - wieder einmal - bald vorbei sein. © APAweb / Hans Klaus Techt Mit der Zeitumstellerei könnte es - wieder einmal - bald vorbei sein. © APAweb / Hans Klaus Techt



Brüssel. Über 4,6 Millionen Menschen aus allen 28 EU-Staaten haben an der Online-Umfrage der Europäischen Kommission zur möglichen Abschaffung der Sommerzeit teilgenommen. Dies sei ein neuer Rekord für die Teilnahme an öffentlichen Konsultationen, gab die Kommission am Freitag bekannt. Das Resultat der Umfrage und der Bericht der Kommission werde in den kommenden Wochen veröffentlicht, sagte ein Sprecher.

Bei der Befragung gab es zwei Möglichkeiten. Einerseits konnten sich die Teilnehmer dafür aussprechen, das gegenwärtige Sommerzeit-System beizubehalten. Andererseits konnte man die Option zur Abschaffung der zweimal jährlichen Zeitumstellung für die gesamte Union anklicken. Das Ergebnis der Umfrage werde die Kommission in ihre Analyse einfließen lassen, betonte der Sprecher. Allerdings sollen auch Expertenmeinungen und Studien zur Entscheidung der Kommission beitragen, ob sie einen Vorschlag zur Abschaffung vorlegt oder nicht.

Das Europaparlament sowie einzelne Mitgliedstaaten hatten die Behörde zuvor beauftragt, die derzeitige Regelung zu prüfen und zu bewerten, ob sie geändert oder beibehalten werden sollte. Die Änderung müsste dann von den EU-Staaten und dem Europaparlament beschlossen werden.