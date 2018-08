Italien droht EU im Asylstreit

- Pressemitteilung Europäische Kommission Brüssel, 23. August 2018 Die Kommission hat heute ein erstes Hilfspaket im Umfang von 18 Mio. EUR für Projekte zur Unterstützung einer nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in der Islamischen Republik Iran angenommen, darunter 8 Mio. EUR Hilfe für den Privatsektor.















Europäische Kommission - Erklärung Brüssel, 22. August 2018 „Jedes Jahr gedenken wir an diesem Tag der Opfer aller totalitären Regimes und erinnern uns mit Schmerz und Trauer an die schrecklichen Folgen des Molotov-Ribbentrop-Pakts, den Nazi-Deutschland und die Sowjetunion am 23. August 1939 unterzeichneten.