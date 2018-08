Europa-Rede in Dur

Alpbach/Brüssel. Mit dem informellen Gipfeltreffen Mitte September in Salzburg nähert sich die sechsmonatige EU-Präsidentschaft Österreichs einem ihrer Höhepunkte. Von daher traf es sich günstig, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montagabend beim Europäischen Forum Alpbach eine aktuelle Tour d’Horizon unter dem Motto "Vision für Europa" zum gefühlten und tatsächlichen Entwicklungsstand der Europäischen Union lieferte.

Grundsätzliche Erörterungen der internationalen Verhältnisse erfolgen dieser Tage vorwiegend in Moll. Der Brexit, der im März 2019 schlagend wird, ist ein nach wie vor unverdauter Schlag in die Magengrube des europäischen Selbstbildes. Dazu kommt das Heiß-Kalt, mit dem US-Präsident Donald Trump seine europäischen Verbündeten regelmäßig bedenkt. Und das ausgerechnet in einer Situation, in der Russlands Präsident Wladimir Putin erhebliche Energien entwickelt, den Zusammenhalt der verbleibenden EU-27 zu unterminieren, Kriege den Nahen Osten in Chaos gestürzt haben sowie China eine atemraubende wirtschaftliche Expansion an den Tag legt, aber nicht dran denkt, das westliche Gesellschaftsmodell zu kopieren.





Kurz weigerte sich allerdings, in eine Untergangsstimmung für die europäische Sache einzustimmen. Stattdessen betonte er die Einmaligkeit der Union als größte politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. Diese Leistung gebe berechtigten Anlass für ein gesundes Selbstbewusstsein der Union im Umgang mit den eigenen Problemen und Selbstzweifeln sowie angesichts der Zudringlichkeiten fremder Akteure. Immerhin vereint die Union den historisch und weltweit größten Wirtschaftsraum - und das auf einem Gebiet, dessen Völker und Staaten in früheren Jahrhunderten vor allem mit Kriegen und Schlimmerem von sich reden machten. Angesichts dieser Geschichte riet Kurz allerdings auch dazu, dass ein solches europäisches Selbstbewusstsein stets mit Dankbarkeit, nie aber mit Nationalismus und eingedenk der eigenen Verantwortung einhergehen solle.

"Selbstbewusstsein darf nie

in Nationalismus kippen"

In Sachen Herausforderungen verzichtete Kurz in seiner Rede weitgehend auf Neues oder Überraschendes. Um das Erreichte zu erhalten und wenn möglich auszubauen, müsse die EU im Allgemeinen und die österreichische Präsidentschaft im Besonderen eine Reihe an Aufgaben abarbeiten. Zu diesen zählt Kurz die Stärkung der Fundamente der EU, also Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Sodann gelte es, den 500 Millionen Bürgern ein Gefühl von Sicherheit zu geben, indem Außengrenzen geschützt und die Kooperation in diesem Bereich verstärkt wird. Zudem brauche es weniger Regulierungen in untergeordneten Details, dafür neue Formen der Kooperation bei großen Fragen wie Verteidigung, Außenpolitik oder Energie. Außerdem müsse die EU wieder zu gemeinsamen Lösungen in bisher umstrittenen Fragen gelangen, und dazu sei es notwendig, die Spaltung in Nord und Süd sowie in West und Ost zu überwinden.

Einmal mehr machte sich Kurz auch zum Fürsprecher einer raschen Erweiterung der EU um die Staaten des Westbalkans. Die ist unter den verbleibenden EU-27 durchaus umstritten. Tatsächlich ist die Region chronisch instabil. Allerdings hat die Aussicht auf die EU-Mitgliedschaft in jüngster Zeit dazu geführt, dass einige hartnäckige Probleme kurz vor einer Lösung stehen. So haben sich etwa Mazedonien und Griechenland auf einen Kompromiss im langwierigen Namensstreit geeinigt, und auch die Präsidenten Serbiens und Kosovos haben erst am Wochenende in Alpbach ihre Entschlossenheit bekräftigt, ihre Differenzen gütlich beizulegen.

Angesichts dieser Fortschritte wäre es absurd, so Kurz, würde die EU Nein sagen, wenn die betroffenen Staaten in der Region Ja sagen. Für September kündigte Kurz eine Reise in die Region an, um diesen Prozess vor Ort zu unterstützen und ihm auf EU-Ebene Nachdruck zu verleihen.

Wirtschaftlich muss Europa laut Kurz Antworten auf die doppelte Herausforderung finden, vor die es China und die USA stellen. Bei Digitalisierung und Automatisierung geben diese Staaten den Ton an, die EU müsse deshalb mit eigenen Innovationen in diesen Bereichen antworten. Andernfalls gerate der eigene Wohlstand in Gefahr.

Auf der Suche nach neuen Impulsen und Anregungen reist Kurz am heutigen Dienstag mit einer Delegation nach Singapur und Hongkong. Ziel ist es, neue Wirtschafts- und Technologiepartnerschaften einzugehen. Die Schwerpunkte lauten Artificial Intelligence, Robotics sowie Förderungen für Start-ups.