Weber will EU-Kommissionschef werden

Brüssel. EVP-Fraktionschef Manfred Weber will bei der Europawahl im kommenden Jahr als Spitzenkandidat der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) antreten. Das kündigte Weber am Mittwoch auf Twitter an.

Je souhaite être le candidat du @PPE lors des élections européennes de 2019 et devenir le prochain président de la Commission européenne. L'Europe a besoin d'un nouveau départ et de plus de démocratie. #Spitzenkandidaten@EPP 3/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) 5. September 2018

Der Vize-CSU-Chef ist damit der erste Bewerber auf die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, der bei der Wahl im Mai nicht für eine weitere Amtszeit antritt. Die Bewerbungsfrist für den Posten bei den europäischen Christdemokratien läuft noch bis zum 17. Oktober, die EVP wird ihren Spitzenkandidaten dann bei einem Parteitag am 7. und 8. November in Helsinki bestimmen. Als Konkurrenten für den 46-jährigen Weber werden der EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier und der frühere finnische Ministerpräsident Alexander Stubb gehandelt.