Dissonanzen über Digitalsteuer

Wien. Die Finanzminister der Eurozone beziehungsweis der ganzen EU treffen sich am Freitag und Samstag in Wien. Die Themenpalette reicht von der Vertiefung der Währungsunion über das EU-Budget, die wirtschaftliche Lage in Italien und Portugal sowie den Umgang mit Kryptowährungen bis zur Einführung einer Digitalsteuer. Letzteren Punkt stellte Finanzminister Hartwig Löger zum Auftakt in den Mittelpunkt.

Einige EU-Finanzminister gehen auf Distanz zu Digitalsteuer

Unter den europäischen Finanzministern wächst die Zurückhaltung gegenüber einer neuen Steuer für Internet-Konzerne wie Facebook und Google. Es gebe bei der geplanten Abgabe für Online-Riesen keine einfachen Lösungen, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Freitag vor einem Treffen mit seinen Ressortkollegen in Wien. "Es ist ganz kompliziert." Deshalb müsse man die Idee sorgfältig prüfen.

Die EU-Kommission schlug im März vor, bei Online-Firmen den Umsatz aus bestimmten Geschäften zu besteuern. Damit will Brüssel der Praxis von großen Digital-Konzernen einen Riegel vorschieben, in Europa mit Geräten und Software-Diensten Milliarden umzusetzen, die Gewinne daraus hier aber kaum zu versteuern.

"Der Vorschlag der Kommission ist nicht sehr gut", sagte der finnische Finanzminister Petteri Orpo. Sein Haus habe die Sache durchgerechnet und sei zum Schluss gekommen, dass die Zusatzeinnahmen nicht sehr hoch sein würden. Zudem sei es nicht ausreichend, eine Insellösung für die EU zu finden. Wichtiger sei ein globaler Ansatz. Die OECD lotet derzeit die Möglichkeiten für weltweite Steuerregeln für Internet-Konzerne aus. Die EU-Steuer könnte bis dahin als Übergangslösung fungieren, weshalb sie sich für die Einführung ausspreche, sagte die lettische Finanzministerin Dana Reizniece-Ozola.

Kompliziert wird die Sache wegen der geforderten Einstimmigkeit der 28 EU-Staaten bei Steueränderungen. Auch das Parlament muss grünes Licht geben. Dem Kommissionsvorschlag droht ein ähnliches Schicksal wie der Finanztransaktionssteuer die seit Jahren auf vielen Treffen viel Zustimmung fand, aber nie die geschlossene Rückendeckung aller Minister.

Österreich will die Skepsis in einigen EU-Hauptstädten gegenüber der Abgabe mit einem eigenen Kompromissvorschlag überwinden. Die Steuer soll weniger weitgehend ausfallen als geplant, hieß es in einem Reuters vorliegenden Papier der EU-Ratspräsidentschaft, die Wien derzeit innehat. So sollen die Umsätze aus dem Verkauf von Daten von Internet-Nutzern nicht mehr ins Visier genommen werden. Einige Mitgliedsstaaten hätten Bedenken gegen solch ein Vorgehen angemeldet. Falls der Vorschlag angenommen werde, könnte es nach Einschätzung der Österreicher bis Jahresende eine Einigung bei dem Thema geben.

Zuversicht bei Löger

Löger ist zuversichtlich, bis Jahresende zur stärkeren Besteuerung von Internetgiganten wie Google oder Facebook auf EU-Ebene eine gemeinsame Vorgangsweise vereinbaren zu können, wie er vor Beginn der Gespräche sagte. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz, dem zuletzt Zweifel nachgesagt wurden, ließ sich von Journalisten zu keiner Festlegung motivieren. "Das zentrale Thema" sei es, die Verlagerung von Gewinnen und damit Steuern in Steueroasen zu verhindern und sicherzustellen, dass "große Unternehmen der Digitalwirtschaft einen Beitrag für unser Gemeinwesen leisten". Dazu gebe es viele Vorschläge, die "jetzt hier, in den nächsten Tagen und Wochen" diskutiert werden müssten. Die Frage, ob er bis Jahresende eine Entscheidung erwarte, ließ Scholz unbeantwortet. Wichtig seien mit internationalen Steuerregeln vereinbare Lösungen. Was immer man tue, werde "Konsequenzen für die Digitalwirtschaft, aber nicht nur da," haben.

Vorschläge der EU-Kommission

EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis verwies auf Vorschläge der EU-Kommission zu dem Thema, die nun diskutiert würden. Sie sehen im Wesentlichen kurzfristig eine Umsatzbesteuerung von drei Prozent und mittelfristig eine Änderung der Körperschaftsteuer vor. "Wir halten es für wichtig, die Unternehmensbesteuerung an die Realitäten der Digitalwirtschaft anzupassen", so Dombrovskis heute vor Beginn der Gespräche.

Auch wenn die Digitalsteuer schon jetzt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, ist das Thema erst am Samstag auf der Tagesordnung.

Reform der Eurozone

Am Freitag Vormittag gehe es in der Runde der Finanzminister der 19 Euro-Staaten zunächst um eine Reform der Eurozone, sagte der Vorsitzende der Eurogruppe, Mario Centeno. Aus einem Gespräch mit Nobelpreisträger Christopher Pissarides über den Arbeitsmarkt erhoffe man sich Ideen, wie das Wachstumpotenzial der Euroländer erhöht werden könne. Weiters gehe es um die Lage in Portugal, wo es eine gute Entwicklung aber auch noch Herausforderungen gebe. Dombrovskis verwies am Freitagmorgen vor Journalisten auf die Regeln zur Bankenabwicklung, die im Vordergrund stünden, und auch der deutsche Finanzminister Scholz will heute "bei der Bankenunion weiterkommen" und die Stabilität des Euro stärken.

Auf Journalistenfragen vermieden alle Befragten Kritik oder Zweifel an der Budgetgebarung Italiens. Er hoffe, dass Italien zu seinem Budget für 2019 "angemessene und vernünftige Vorschläge" vorlege, sonst werde wohl die EU-Kommission eine "passende Antwort" darauf geben, sagte etwa Löger. "Ich gehe davon aus, dass sich alle an die europäischen Vorgaben halten", so Scholz. "Wir arbeiten mit allen Euro-Ländern zusammen und Italien fühlt sich den EU-Vorgaben verpflichtet", hieß es von Centeno.

Weitere Themen des informellen Treffens, bei dem keine Beschlüsse vorgesehen sind, sind eine mögliche Kapitalerhöhung der EU-Hausbank EIB sowie die Zinspolitik und der Anleihenrückkauf der Europäischen Zentralbank (EZB). Auch der Umgang mit "Krypto-Assets", generell als Kryptowährungen bezeichnet, steht auf dem Programm.

Am Samstag geht es dann abgesehen von der Digitalsteuer um das Budget der EU im Jahr 2019 sowie die finanzielle Vorschau für die Jahre 2021 bis 2026 und auch um die künftige Investitionsförderung der EU, die unter dem Titel "InvestEU" zusammengefasst werden soll.