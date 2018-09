Kurz’ gordischer Knoten

Am Montag war Paris dran: Kanzler Kurz bei Präsident Macron im Elysee. © afp/Philippe Lopez Am Montag war Paris dran: Kanzler Kurz bei Präsident Macron im Elysee. © afp/Philippe Lopez



Wien. Salzburg bereitet sich auf den Ausnahmezustand vor. Wenn am Mittwochabend 27 EU-Staats- und Regierungschefs zum informellen Gipfeltreffen anreisen, darf nichts dem Zufall überlassen sein. Für ihre Sicherheit werden 1800 Polizisten abgestellt, zudem sorgen Straßensperren, Platz- und Parkverbote sowie eine umfangreiche Luftraumüberwachung über der Mozartstadt dafür, dass die Politiker gefahrenlos unter sich bleiben. Auch ein eigener Flughafenterminal wird ihnen zur Verfügung stehen. "Dadurch kommt es zu keiner Vermischung zwischen dem politischen Verkehr und dem normalen Reiseverkehr, beide Bereiche werden vollkommen getrennt abgefertigt", so Airport-Sprecher Alexander Klaus.

Doch wenn Bundeskanzler Sebastian Kurz die europäischen Gäste begrüßt, wird er in Europas großen Hauptstädten bereits intensive Vorbereitungsgespräche geführt haben. Die mehrtägige Tour des Capitales hatte ihn in den vergangenen Tagen schon nach Madrid, Berlin und gestern nach Paris geführt -letzte Station ist Rom, wo er heute, Dienstag, von seinem Amtskollegen Giuseppe Conte empfangen wird.





Migration und Brexit als die beherrschenden Themen

Die großen Themen für den informellen Gipfel in Salzburg liegen auf der Hand: der Kampf gegen die Migration, der am Mittwoch im Zentrum stehen soll, und der Brexit, mit dem sich die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag befassen wollen; allerdings ist für November noch ein Sondergipfel über den EU-Austritt der Briten angekündigt. Weiterer Schwerpunkt in Salzburg wird der Afrika-Gipfel im Dezember in Wien sein, der im Zeichen von "Hilfe vor Ort" stehen soll und mit dem Migrationsthema eng verwoben ist.

Handfeste Ergebnisse sind beim informellen Salzburg-Treffen nicht zu erwarten. Österreich hat als EU-Vorsitzland die Flüchtlingsfrage in den Mittelpunkt der Agenden gerückt und sich mit dem Werben für eine restriktive Flüchtlingspolitik bei den Visegrad-Staaten und bei rechtspopulistischen Parteien Westeuropas große Sympathien erworben. Doch viele der Anregungen wie die Errichtung von sogenannten "Anlegeplattformen" außerhalb der EU oder ein Verbot für Menschen aus Drittstaaten, innerhalb des EU-Raum Asylantrage stellen zu dürfen, sind völkerrechtlich höchst umstrittenen. Sowohl die deutsche Kanzlerin Angela Merkel als auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der Kurz am Montag empfing, pochen auf die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention als conditio sine qua non.