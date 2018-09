Tusk fasst Brexit-Gipfel im November ins Auge

Brüssel. Die EU-Staats- und Regierungschefs werden in Salzburg über die Möglichkeit eines Brexit-Sondergipfels im November beraten. Dies kündigte Ratspräsident Donald Tusk am Dienstag in seinem Einladungsbrief an. "Leider ist ein No Deal Szenario noch immer möglich. Aber wenn wir alle verantwortlich handeln, können wir eine Katastrophe verhindern", schrieb Tusk.