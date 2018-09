Durchhalte-Appell mit doppeltem Union Jack

Nach dem Debakel von Salzburg wandte sich May in einer Rede an die Briten. © reuters/Taylor Nach dem Debakel von Salzburg wandte sich May in einer Rede an die Briten. © reuters/Taylor



London. Gleich zwei Union-Jack-Fahnen hatte Theresa May trotzig hinter sich an der Wand, als sie gestern in No. 10 Downing Street ganz ohne Vorwarnung eine Erklärung zur Verhandlungslage mit der EU nach ihrer Rückkehr vom Salzburger Gipfel abgab.

Und ebenso trotzig war ihr Ton, war ihre Botschaft an die Europäer, die ihr und ihrem Land gefälligst "Respekt" entgegenbringen sollten: Sonst sei alle Verhandlungs-Mühe vergebens, sonst gebe es beim Brexit eben "keinen Deal".





Sichtlich getroffen von der Abweisung durch die EU tags zuvor, suchte sich die Premierministerin im Innern der Regierungszentrale mit neuer Autorität zu rüsten. Dass die Brexit-Verhandlungen "total ins Stocken geraten" seien, räumte sie bereitwillig ein.

"Hinterhalt" der EU

Allerdings, beteuerte sie, habe sie keine andere Wahl, als an ihrem ureigenen "Chequers-Plan" festzuhalten. Weder britischer Verbleib im EU-Binnenmarkt - ein "weicher" Brexit - noch Reduktion der künftigen Beziehung zur EU auf einen bloßen Freihandelsvertrag - die "harte" Variante - lösten die Probleme, die sich mit dem Brexit stellten. Sie sei fest entschlossen, sagte May, das Referendumsergebnis von 2016 zu respektieren und zugleich dafür zu sorgen, dass keine "harte" Grenze in Irland entstehe. Und dafür biete eben nur ihr Plan Gewähr.

Mit ihrer Erklärung von höchster Warte suchte May nach Kräften, die Eindrücke des Vortags zu verwischen und zugleich der eigenen Partei zu signalisieren, dass sie sich partout nicht abbringen lasse von ihrem Kurs.

Brexit-Hardliner und Tory-Nationalisten hatten nach ihrer Rückkehr aus Salzburg praktisch schon den Abbruch der Verhandlungen mit der EU gefordert. Für die britische Rechte war die "Demütigung" der Premierministerin in Salzburg diese Woche vollkommen typisch für europäische "Hinterhältigkeit".

Von einem "Hinterhalt" und von "wenig staatsmännischem" Verhalten sprach am Freitag verdrossen auch Dominic Raab, Mays Brexit-Minister. London werde "die Ruhe bewahren", sagte Raab. Man müsse sich aber fragen, "wie ernst" es der EU mit den Verhandlungen sei. "Das erinnert doch nur daran, warum so viele Wähler hierzulande für den Austritt aus der EU gestimmt haben", klagte der frühere konservative Parteichef Iain Duncan Smith. "Die Leute haben mehr als genug von der diktatorischen, herrischen Art, von diesem Von-oben-herab der EU." Ex-Minister Stephen Crabb fand, Salzburg bringe Leute wie ihn zur Überzeugung: "Je schneller wir aus diesem Zirkus raus sind, desto besser für uns."