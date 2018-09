Keine Labour-Hilfe für May

"Es wird ein schlechtes Abkommen werden", urteilte der Brexit-Experte von Labour, Keir Starmer. © afp/Oli Scarff "Es wird ein schlechtes Abkommen werden", urteilte der Brexit-Experte von Labour, Keir Starmer. © afp/Oli Scarff



London. (apa/leg) Die Luft für Theresa May wird immer dünner. Die britische Premierministerin ist zunehmend eingeklemmt zwischen den kompromisslosen Brexit-Anhängern in der eigenen Partei, die einen harten Austrittskurs gegenüber Brüssel fordern und am Montag eigene EU-Austrittspläne vorstellten, und einer unnachgiebigen Europäischen Union, die kein britisches Rosinenpicken dulden will - auch um potenziell Austrittswilligen kein Positivbeispiel zu geben. Dazu kommt der Zeitdruck, bis 29. März 2019, dem britischen Austrittsdatum, eine Lösung zu finden - und das mit einer denkbar knappen, in der Brexit-Frage möglicherweise gar nicht mehr vorhandenen hauchdünnen Mehrheit im Parlament in London.

Umso notwendiger bräuchte May für ihren Brexit-Kurs die Unterstützung der oppositionellen Labour-Partei. Doch Labour erteilte der Premierministerin am Dienstag eine Absage. "Ich denke, es wird ein sehr schlechtes Abkommen werden", sagte Keir Starmer, der Brexit-Experte von Labour, am Dienstag in einem BBC-Interview und schloss eine Unterstützung von Mays Kurs weitgehend aus. Die Chancen der Premierministerin, dass sie im Parlament in Westminster für ihren Brexit-Kurs eine Mehrheit findet, sind damit weiter gesunken. Auf dem Labour-Parteitag in Liverpool erhielt Starmer für seinen Vorschlag, ein zweites Brexit-Referendum für den Verbleib in der EU abzuhalten, großen Beifall - obwohl auch Labour in der Frage tief gespalten ist.





Sollte bis März kein Abkommen stehen, droht ein ungeregelter Austritt mit drastischen Konsequenzen in allen Lebensbereichen. So befürchtete die Europäische Arzneimittelbehörde EMA etwa Lieferengpässe bei 39 Medikamenten infolge des Brexit. Mays "Chequers-Plan" sieht unter anderem eine Freihandelszone für Waren und Agrarprodukte, nicht aber für Dienstleistungen vor. Auch freien Personenverkehr soll es nach den britischen Vorstellungen nicht geben.

Die EU lehnt diese Pläne ab. "Die britische Regierung ist immer noch mit zu viel Wunschdenken in die Verhandlungen gegangen", sagte CSU-Europapolitiker Manfred Weber am Dienstag dem Münchner Merkur. "Jetzt erlebt man einen Realitätsschock", meint der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei. Es gehe für die EU auch um ihr eigenes Selbstverständnis. Die Prinzipien des Binnenmarkts dürften nicht in Frage gestellt werden. "Für Europa ist der Brexit eine heilsame Lektion: Es ist besser, Europa zu erneuern, statt es zu verlassen oder zu zerstören", sagte Weber.

Merkel-Kritik an Briten-Plänen

Auch Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel zeigt sich nicht begeistert von Mays Plänen. "Man kann nicht zum Binnenmarkt gehören, wenn man nur in einem Teil zum Binnenmarkt gehören will, in drei anderen Teilen aber nicht", sagte Merkel. Die Kanzlerin glaubt, dass es bei den Brexit-Verhandlungen im Herbst in die entscheidende Phase gehe. In den nächsten sechs bis acht Wochen stünde "härteste Arbeit" bevor. Es sei aber derzeit unklar, was Großbritannien eigentlich möchte. Vorstellbar sei ein "sehr intensives" Freihandelsabkommen.

Eine Verschiebung des britischen Austritts will derzeit niemand - allein schon deshalb, weil im Mai die Europawahlen stattfinden, an denen die Briten dann trotz ihres Austrittsvotums erneut teilnehmen müssten.