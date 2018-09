May spricht sich gegen Neuwahlen aus

New York. Die britische Premierministerin Theresa May hat sich angesichts der laufenden Brexit-Verhandlungen mit der EU gegen vorgezogene Neuwahlen ausgesprochen. Sie arbeite daran, im Interesse der Nation eine gute Brexit-Vereinbarung mit der EU auszuhandeln, sagte sie am Dienstag auf dem Flug zur UNO-Vollversammlung in New York. "Eine Wahl wäre nicht im nationalen Interesse."

Medienberichten zufolge hat May angesichts der festgefahrenen Brexit-Verhandlungen einen Notfallplan für Neuwahlen im November in Auftrag gegeben. May war zuletzt mit ihrem Austrittsplan bei den Staats- und Regierungschefs der EU auf geschlossene Ablehnung gestoßen.