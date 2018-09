Wie kann Europa sozialer werden?

Wien/Brüssel. (czar) Eine Anpassung von Sozialleistungen für im Ausland lebende Kinder? Geht nicht. Zumindest findet das die EU-Kommission und gibt damit der österreichischen Regierung Kontra. Die Pläne Wiens, die Familienbeihilfe zu reformieren, stoßen noch vor ihrer Umsetzung auf Kritik in Brüssel. Vor allem sei die Indexierung des Kindergelds - also die Anpassung an beispielsweise rumänische oder slowakische Lebensstandards - nicht mit EU-Recht vereinbar. Arbeitnehmer aus anderen EU-Staaten müssten dieselben Leistungen erhalten wie Österreicher, unabhängig vom Wohnort der Kinder, stellte die für Beschäftigung und Soziales zuständige EU-Kommissarin, Marianne Thyssen, auf Anfrage des EU-Parlaments vor wenigen Tagen fest.

Das Beispiel führt der EU-Abgeordnete Othmar Karas an, um zweierlei zu verdeutlichen. Einerseits geht es um das Diskriminierungsverbot, laut dem EU-Bürger gleich behandelt werden müssen - worauf die EU-Institutionen zu achten haben. Andererseits zeige es auch den "Fleckerlteppich an nationalen Kompetenzen", an denen die Mitgliedstaaten "aus machtpolitischen Gründen" festhalten, sagte der ÖVP-Mandatar bei einer Diskussionsveranstaltung der "Wiener Zeitung" und der Diakonie Österreich in Wien. Die Debatte im Rahmen der Reihe "Future ethics" drehte sich um das Thema eines sozialen Europa.





Mobile Arbeitnehmer

Doch gerade bei den Sozialsystemen kann von einer Europäisierung nicht die Rede sein. Allzu sehr halten die Länder an ihren Zuständigkeiten fest. Dabei stellen sich Fragen nach einer Vereinheitlichung durchaus. Denn auch die europäischen Arbeitnehmer werden mobiler - wenn auch noch immer auf einem niedrigen Niveau. Im EU-Schnitt arbeiten und leben vier Prozent der Menschen im erwerbsfähigen Alter in einem anderen Mitgliedstaat, aber aus Rumänien beispielsweise ist fast jeder fünfte Bürger weggegangen. Fast so hoch sind auch die Zahlen für Litauen, Kroatien oder Lettland. Hinzu kommen länderübergreifende Phänomene wie Digitalisierung - und damit verbundene Sorgen, dass Roboter Menschen Jobs wegnehmen.

Sollte daher bei einer Vertiefung der Wirtschaftsunion und des gemeinsamen Arbeitsmarktes auch ein europäisches soziales Auffangnetz geknüpft werden? Die Wirtschaftswissenschafterin Margarethe Rammerstorfer, die an der WU Wien unterrichtet, verweist darauf, dass es dafür einen bestimmten Grundkonsens brauche. Der homo oeconomicus wolle seinen Nutzen maximieren - und freiwillig gebe niemand einen großen Teil seines Gehalts für Steuern und Sozialversicherungen ab. Wenn es allerdings einen gesellschaftlichen Rahmen dafür gebe, werde es akzeptabel, erklärte Rammerstorfer. So hätte auch die Bevölkerung Westdeutschlands den Solidaritätszuschlag akzeptiert, der dem Osten des Landes nach der Wiedervereinigung dabei helfen sollte, aufzuholen.

Gemeinsame Absicherung

Ähnliche Zahlungen auf EU-Ebene sind derzeit nicht denkbar. Ebenso wenig scheint es ein europäischer Sozialstaat zu sein. Doch darum gehe es auch derzeit nicht, meint Frank-Dieter Fischbach. Der Sozialethik-Beauftragte der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa plädiert dafür, "zu überlegen, in welchen Bereichen eine Vereinheitlichung oder gemeinsame Absicherung möglich wäre". In Frage kommen könnte etwa eine europäische Arbeitslosenversicherung, die aber in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich hoch ausfallen könnte.

Auch dazu gibt es schon Ideen der EU-Kommission, und die Debatte darüber kommt seit Jahren immer wieder auf. Die grundsätzliche Überlegung dahinter ist, Teile der nationalen Arbeitslosenversicherungen auf die europäische Ebene zu verlagern. Damit soll gleichzeitig ein neuer Mechanismus geschaffen werden, der zur Stabilisierung der Wirtschaft und so zur Senkung der Arbeitslosenraten beitragen sollte. Zusätzlich wäre es ein Instrument zur Verbesserung der Funktionstüchtigkeit der Arbeitsmärkte. Das könnte sogar Staaten wie Deutschland gefallen, die immer wieder andere Länder zu Strukturreformen drängen.

Bleibt dann die Frage, zu wie viel Solidarität die Mitgliedstaaten bereit sind. Denn gerade Solidarität sei ein wichtiger Baustein für all die Vorhaben, wie Rammerstorfer bemerkte. Dabei hätten die Länder vom Zusammenrücken einen Nutzen - darin waren sich die Diskussionsteilnehmer so gut wie einig. Denn wenn wirtschaftliche und soziale Gefälle geringer werden, profitieren nicht nur die ärmeren Regionen davon - sondern auch reichere.