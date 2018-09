Provoziert Italien eine Eurokrise 2.0?

Rom. (apa/reuters) Bei der Haushaltsdebatte in Italien hat sich der italienische Innenminister und Chef der rechten Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, für mehr Defizit ausgesprochen. "Es ist richtig, die Defizitschwelle von zwei Prozent zu überschreiten, wenn es um das Recht auf Arbeit und Glück von Millionen Italienern geht", sagte Salvini nach Medienangaben.

Die beiden Regierungsparteien Lega und Fünf Sterne peilen nach Berichten aus Insiderkreisen für 2019 ein Defizitziel von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) an. "Das ist der Etatentwurf, den wir den Italienern versprochen haben. Auch für Europa ist es von Vorteil, ein Italien zu haben, das wächst und in dem die Jugend arbeiten kann", sagte Salvini. Er dementierte Spannungen mit Wirtschaftsminister Giovanni Tria, der als Garant für Finanzdisziplin gilt. "Die Regierung rudert in dieselbe Richtung", versicherte der Innenminister.

Der Fünf-Sterne-Chef und Vizepremier Luigi Di Maio betonte, dass die Regierung ein Budget entworfen habe, das erstmals das Volk und nicht mächtige Lobbys begünstige. "Wir beginnen, jene Machtlobbys zu bekämpfen, die sich in den letzten Jahren auf Kosten der Italiener bereichert haben. Damit treiben wir Ressourcen für Wachstumsinvestitionen und für Sozialrechte ein", betonte Di Maio.

Der italienische Unternehmerverband Confindustria beobachtet mit Sorge die Haushaltsdebatte in Rom. "Ich hoffe, dass die Regierung keine Schäden anrichten und dass sie in Wirtschaftswachstum investieren wird", sagte Confindustria-Präsident Vincenzo Boccia. Allerdings gibt es einer mit der Sache vertrauten Person zufolge im von Giovanni Tria geführten Finanzministerium Prognosen, laut denen ein Defizit von über 1,9 Prozent die Fähigkeit des Landes gefährden würde, die Schulden einzudämmen. Ursprünglich hatte Tria ein Defizit von 1,6 Prozent als maximales Ziel ausgegeben, war damit aber am Widerstand der Koalitionspartner gescheitert, die ihre Wahlversprechen durchdrücken und mehr Geld ausgeben wollen. Sie planen Steuersenkungen und höhere Sozialausgaben.

Verlässliche

Finanzpolitik?

Dafür sind sie bereit, ein Defizit zwischen zwei und 2,5 Prozent in Kauf zu nehmen. Tria dagegen will ein Signal an die Finanzmärkte senden, dass die Regierung in Rom verlässliche Finanzpolitik betreibt. Innenminister und Vize-Regierungschef Matteo Salvini antwortete in Tunis auf die Frage, ob ein Defizit von über zwei Prozent sinnvoll sei: "Offensichtlich ja." Der Haushaltsplan wird noch an die EU-Kommission übermittelt und von Brüssel überprüft. Die Brüsseler Behörde hatte die Regierung in Rom mehrmals zu einer vernünftigen Ausgabenpolitik ermahnt. Bis zum 20. Oktober muss das italienische Kabinett dann das Haushaltsgesetz verabschieden. Die führenden Konjunkturforscher in Deutschland halten die finanzpolitischen Pläne der italienischen Regierung für eine Gefahr für die Stabilität der Eurozone.

Wenn all das umgesetzt werde, was die Regierung derzeit diskutiere, "würde dies die Staatsverschuldung sehr stark ansteigen lassen", sagte der Ifo-Konjunkturexperte Timo Wollmershäuser in Berlin. Dadurch könnte letztlich die Zahlungsfähigkeit in Gefahr geraten. "Wenn ein so großes Land des Euro-Raums in eine solche Krise gerät, und die Zahlungsfähigkeit des Landes infrage gestellt wird, dann ist die Gefahr groß, dass eine Euro-Krise 2.0 wieder ausbricht", warnte er.

Zweithöchster

Schuldenberg

Der Schuldenberg Italiens ist bereits jetzt mit 131 Prozent gemessen am Bruttoinlandsprodukt der zweithöchste der Euro-Zone. Nur Griechenland muss eine höhere Verschuldung im Vergleich zur Wirtschaftsleistung schultern. Das hat Investoren an der Börse zuletzt nervös gemacht. "Wir haben derzeit Risikoaufschläge, die Italien nicht lange tragen kann", warnte der Experte des Münchner Ifo-Instituts. Kurzfristig seien die höheren Zinsen von dem Land noch zu schultern, längerfristig kaum.