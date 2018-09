Im Arbeitskampf gegen Billigflieger

Dublin/Berlin/Brüssel. Unverantwortlich. Mit diesem Wort beschreibt die belgische Gewerkschaft CNE das Verhalten von Ryanair. Der irische Billigflieger habe für den heutigen Freitag zu wenige Flüge annulliert - und riskiere damit ein Luftverkehrschaos. Damit bestehe die Gefahr von "Spannungen und Unsicherheiten für Flughafenmitarbeiter, eigene Beschäftigte und Passagiere", erklärte CNE.

Die Streikwelle bei dem Unternehmen rollt nämlich am Freitag weiter. In mehreren Ländern, unter anderem in Deutschland, Belgien und den Niederlanden, haben Flugbegleiter und Piloten Protestaktionen angesagt. Damit findet der Tarifstreit um Einkommen und Arbeitsbedingungen, der schon im Sommer für zahlreiche Ausfälle gesorgt hatte, seine Fortsetzung. Nun wurden an die 200 Flüge abgesagt. Betroffen sind wohl zehntausende Passagiere. Allein in Charleroi, in der Nähe Brüssels, werden 20.000 Personen erwartet, unter denen Unruhe ausbrechen könnte, warnen die belgischen Gewerkschafter. Daher müsste Ryanair eben besser kalkulieren.





Ringen um Tarifverträge

Nach Unternehmensangaben gibt es in Europa pro Tag rund 2400 Ryanair-Flüge. Doch wird dem Konzern, der in Österreich zu 75 Prozent an Laudamotion beteiligt ist, gerade seine Größe zum Problem. 13.000 Beschäftigte, 86 Basen und 37 angeflogene Länder - all das ergibt auch eine zersplitterte Gewerkschaftslandschaft. Denn Gewerkschaften hat Ryanair in seiner mehr als 30-jährigen Firmengeschichte im Vorjahr erstmals zugelassen. Und die Arbeitnehmervertreter fordern unter anderem, dass sich das Unternehmen an das jeweils nationale - und nicht nur das irische - Arbeitsrecht hält.

In Italien hat dies die Airline mittlerweile zugesagt. Erst vor wenigen Tagen hat sie dem Abschluss eines Tarifvertrags für das Kabinenpersonal zugestimmt. Vereinbart worden seien Lohnerhöhungen und Sozialleistungen nach italienischem Recht.

Auch in Frankreich dürfte es einen Kompromiss zu Anstellungen nach den Regeln des Landes geben. Daher will Ryanair nach acht Jahren Abwesenheit dorthin zurückkehren. Zum Sommerflugplan sollen zwei neue Basen in Bordeaux und Marseille eingerichtet werden.

In anderen Ländern steht eine Einigung allerdings noch aus. Was den Ryanair-Vorsitzenden Michael O’Leary nicht davon abhält, mit Jobabbau zu drohen. Sollten sich die Gewerkschaften in Deutschland unnachgiebig zeigen, könnten dort Kapazitäten abgebaut werden, wiederholte er in der Vorwoche.

Die Mahnung kam bei einem Aktionärstreffen, auf dem O’Leary trotz des laufenden Arbeitskampfs Rückendeckung erhielt. Die Zustimmung der Eigner fiel mit 98,5 Prozent nur unwesentlich geringer aus als im Vorjahr, als es 99 Prozent waren. Kritik gab es allerdings an der Verwaltungsspitze. Einige Investoren gaben sich nämlich beunruhigt. Denn die Berichte über Streiks und schlechte Arbeitsbedingungen würden auch den Unternehmenswert bedrohen. Im vergangen Jahr haben die Ryanair-Aktien immerhin 17 Prozent an Wert verloren.

24 Stunden für Protest

Nur einen Tag vor dem aktuellen Streik in Deutschland und anderen Staaten kritisierte der Konzern erneut die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Man habe die Bereitschaft signalisiert, über eine Schlichtung in vier bis fünf Wochen eine Einigung im Tarifkonflikt zu finden. Aber VC halte dafür fünf Monate für nötig. Die Gewerkschaft hatte die Ryanair-Piloten dazu aufgerufen, ab Freitagmorgen gegen drei Uhr die Arbeit für 24 Stunden niederzulegen. Es gebe noch keine Einigung, "was wir schlichten wollen, wie wir schlichten wollen und wer geeigneter Schlichter sein könnte", hatte VC erklärt.

Den Aufrufen zum Streik schloss sich dann auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an, die sich an das Kabinenpersonal richtete. Ryanair habe auch nach vier Verhandlungsrunden keine zufriedenstellende Offerte vorgelegt. Die größte Billigfluglinie verweigere ihren Mitarbeitern "nach wie vor ein würdiges Einkommen und eine angstfreie Unternehmenskultur", hieß es bei Verdi.

Ryanair vermutet hinter den europaweiten Absprachen auch den Einfluss konkurrierender Airlines. Daher habe der Konzern eine Wettbewerbsbeschwerde bei der EU-Kommission eingebracht. Am Mittwoch kam O’Leary mit Kommissarin Marianne Thyssen zusammen. Von ihr drang aber nur eine Botschaft nach draußen: Ryanair habe sich an die Arbeitsgesetze zu halten.