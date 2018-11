Schweiz stimmt über Souveränitätsrechte ab

Bern. (leg) Am Sonntag stimmt die Schweiz über drei Volksinitiativen ab. Neben einer Abstimmung zum Sozialversicherungsrecht und dem Vorstoß eines Bauern, der Subventionen für Landwirte verlangt, die ihren Kühen und Ziegen die Hörner nicht entfernen lassen, erregt dabei vor allem ein Vorstoß die Gemüter: "Schweizer Recht statt fremde Richter" lautet eine Volksinitiative, die in erster Linie von der rechtskonservativen SVP vorangetrieben wird.

Die Initiatoren, die ihren Vorstoß auch "Selbstbestimmungsinitiative" nennen, wollen in die Schweizer Verfassung schreiben lassen, dass diese oberste Rechtsquelle der Schweiz ist. Das klingt zunächst banal, hat aber einen hochpolitischen Kern: Den Unterstützern der Initiative geht es darum, dass Schweizer Volksentscheide über dem Völkerrecht stehen sollen. Die traditionsreiche direkte Demokratie der Schweiz soll nicht an internationalen Verträgen scheitern, heißt es. Bei einem Widerspruch zwischen einem internationalen Vertragswerk und Schweizer Recht solle Letzteres Vorrang haben. Derzeit ist die Hierarchie zwischen Völkerrecht und Schweizer Recht unklar. Obwohl in der Verfassung nicht eindeutig geklärt, gehen Lehre und Rechtssprechung oft von einem grundsätzlichen Vorrang des Völkerrechts aus.





2012 hatte das Bundesgericht entschieden, internationales Recht über die Schweizer Verfassung zu stellen. Daraufhin, so die Anhänger der Initiative, hätten Bundesrat und Parlament Volksentscheide mit Verweis auf Abkommen mit der EU oder die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) nicht mehr umgesetzt. Damit ist laut SVP die direkte Demokratie, die "weltweit einzigartige Selbstbestimmung" der Schweizer, außer Kraft. Der rechtskonservativen Partei geht es auch darum, dass ihre Initiativen gegen Einwanderung und für vermehrte Abschiebungen nicht mehr unter Verweis auf internationale Verträge ausgehebelt oder nur halbherzig umgesetzt werden können. Ob die Initiative Erfolg hat, ist aber fraglich. In Umfragen gaben zuletzt nur rund 37 Prozent der Befragten bekannt, dass sie das Vorhaben unterstützen würden, das Nein-Lager kam auf 61 Prozent.

Das Anliegen bleibt somit weitgehend auf die Wählerschaft der SVP beschränkt, während sich auf der anderen Seite eine breite Allianz gegen die Initiative gebildet hat. Sie reicht von Parteien und Wirtschaftsvertretern wie etwa dem Dachverband Economiesuisse bis zu zivilgesellschaftlichen NGOs. Die Wirtschaft fürchtet durch den Passus die Kündigung und Neuverhandlung unzähliger Verträge - unter anderem mit der EU - und damit einen immanenten Schaden für die Schweizer Volkswirtschaft. Vertreter der Zivilgesellschaft haben Sorgen um die Einhaltung der Menschenrechte und fürchten die Kündigung der EMRK.