Poroschenko wirft Russland Konzentration von Truppen vor

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat Russland eine massive Truppenkonzentration an der Grenze vorgeworfen und vor einem drohenden Krieg gewarnt. Die russische Armee habe die Zahl der Panzer an ihren Stellungen entlang der Grenze verdreifacht, sagte Poroschenko am Dienstagabend. Auch die Zahl der stationierten Einheiten sei "dramatisch gestiegen".

Der ukrainische Präsident warnte vor der Gefahr eines "vollständigen Kriegs". Die russische Truppenkonzentration sei "entlang der vollen Länge unserer Grenze" zu beobachten, sagte er. Laut dem Verteidigungsministerium hat Russland 500 Kampfflugzeuge und 340 Hubschrauber an der Grenze zur Ukraine stationiert.

Das am Montaga vom ukrainischen Parlament beschlossene Kriegsrecht in Teilen des Landes soll am Mittwoch in Kraft treten. Die Sondervollmachten für das Militär sind auf 30 Tage begrenzt. Der Präsident begründet die Verhängung des Kriegszustandes über Teile der Ukraine damit, dass mögliche russische Angriffe besser abgewehrt werden können. Kritiker halten ihm vor, er wolle seine politische Lage im Wahlkampf vor der Präsidentenwahl im kommenden März verbessern.

Die gegenwärtige Krise zwischen Russland und der Ukraine hat am Sonntag mit einer Marine-Konfrontation im Schwarzen Meer begonnen. Russische Streitkräfte brachten vor der Halbinsel Krim drei ukrainische Marineschiffe auf. Mehrere ukrainische Marinesoldaten wurden dabei verletzt und weitere festgenommen. Russland wirft den Ukrainern seinerseits eine Grenzverletzung und "Provokation" vor.

EU fordert die Freilassung der Soldaten

Die EU will in dem Konflikt auf Freilassung der ukrainischen Soldaten und Zurückgabe der beschlagnahmten ukrainischen Schiffe drängen. Eine Erklärung aller 28 EU-Staaten sei in Vorbereitung, hieß es am Dienstag nach Beratungen der für Sicherheitspolitik zuständigen EU-Botschafter in Brüssel.

Es herrsche Einigkeit unter den EU-Staaten, dass eine Deeskalation des Konflikts notwendig sei, hieß es weiter in Ratskreisen. Die Botschafter seien außerdem von Gesprächen von EU-Ratspräsident Donald Tusk mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko und der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini mit dem ukrainischen Außenminister Pawel Klimkin informiert worden.