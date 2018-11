Poroschenko warnt vor Krieg mit Russland

Kiew/Moskau. Nicht nur ist in der Ukraine am Mittwoch wegen des sich zuspitzenden Konflikts mit Russland das Kriegsrecht verhängt worden - Präsident Petro Poroschenko rüstet auch verbal auf. "Dem Land droht ein groß angelegter Krieg mit der Russischen Föderation", warnte er in einem TV-Interview.

Poroschenko hat am Mittwoch das Gesetz unterzeichnet, mit dem das Kriegsrecht in der Küsten- und Grenzregion in Kraft tritt - allerdings nach einer Intervention des Parlaments vorerst nur für 30 Tage und nicht, wie ursprünglich vom Präsidenten intendiert, für zwei Monate. Das Militär erhält dadurch nun Sondervollmachten.





Russlands Präsident Wladimir Putin warf seinerseits der Ukraine mit der Ausrufung des Kriegsrechts eine übertriebene Reaktion vor. Es habe sich um nichts anderes gehandelt als um einen Grenzzwischenfall, sagte Putin am Mittwoch bei einem Finanzforum in Moskau. Der seit Jahren schwelende Konflikt um die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim war am Sonntag in der Meerenge von Kertsch eskaliert. Russland verwehrte mit einem Frachtschiff drei ukrainischen Marinebooten die Einfahrt ins Asowsche Meer. Russische Grenzschutzboote beschossen die ukrainischen Schiffe und verletzten mehrere Matrosen. Dann beschlagnahmten sie die Boote und brachten sie nach Kertsch.

Russland verstärkte nun auch seine Luftabwehr auf der Krim. Auf der Halbinsel werde eine weitere Einheit des hochmodernen Luftabwehrraketensystems S-400 stationiert, kündigte die russische Armee an. Mit einer Reichweite von 400 Kilometern erfasse die S-400 das gesamte Schwarze Meer und große Teile der Ukraine, sagte der ehemalige Kommandant der russischen Schwarzmeerflotte, Wladimir Komojedow.

Experten erwarten nicht, dass nun eine Seeschlacht zwischen den beiden Nachbarländern droht - dafür ist die Ukraine viel zu unterlegen. Sie fürchten aber, dass die Situation am Boden eskaliert. Denn Teile der Ostukraine kontrollieren von Russland unterstützte Separatisten. Sie liefern sich immer wieder Gefechte mit der ukrainischen Armee, die sich nun hochschaukeln könnten.

Westliche Regierungen haben sich in dem Konflikt zwar verbal großteils hinter die Ukraine gestellt, doch offenbar herrscht vielerorts noch Unklarheit, wie man reagieren soll. US-Präsident Donald Trump wird nun vielleicht ein geplantes Treffen mit Putin, das beim G20-Gipfel diese Woche geplant war, absagen. Trump hatte sich in seiner Heimat immer wieder den Vorwurf anhören müssen, er fasse Moskau zu weich an. Er läuft nun Gefahr, dass diese Diskussion erneut aufbrandet.

Während Trump sich in ersten Reaktionen zurückhaltend zu dem Vorfall äußerte, pochte der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine, Kurt Volcker, bereits auf neue EU-Sanktionen gegen Russland. Doch die Reaktion aus Brüssel ist vorerst zurückhaltend, man will zunächst den Vorfall genau analysieren. Die EU ist bei dieser Frage gepalten. Estland und Polen etwa würden neue, verschärfte Strafmaßnahmen gegen Russland unterstützen. Doch andere Länder wie Italien oder Ungarn würden sich wohl schwer damit tun. Und auch Deutschland ist zurückhaltend, weil Berlin offenbar durch verschärfte Sanktionen eine weitere Eskalation des Konflikts befürchtet.