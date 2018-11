Österreich schneidet in Rassismus-Bericht schlecht ab

Wien. Trotz EU-Gesetzen, die Diskriminierung verbieten, sind die Ausgrenzung in Europa lebender Schwarzafrikaner und Vorurteile gegen sie weitverbreitet. Zu diesem Schluss kommt die in Wien ansässige EU-Grundrechteagentur (Fundamental Rights Agency/FRA) in einem Bericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Österreich schneidet dabei oft nicht gut ab.

Der Bericht analysiert die Befragung von 5803 Migranten aus Afrika bzw. ihrer Nachkommen in zwölf der 28 EU-Mitgliedstaaten: Österreich, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Portugal und Schweden. Der Bogen der Erhebungen reicht von rassistischen Beleidigungen und Gewalt über Anhaltungen durch die Polizei bis zu Diskriminierung in Bereichen wie Arbeit und Wohnen.





Fünf Prozent der Befragten gaben im Schnitt aller zwölf Staaten an, in den vergangenen fünf Jahren aus rassistischen Motiven tätlich angegriffen worden zu sein. Spitzenreiter ist hier Finnland mit 14 Prozent, gefolgt von Irland und Österreich mit je 13 Prozent. Rassistischen Belästigungen waren demnach im Schnitt knapp ein Drittel (30 Prozent) der Befragten ausgesetzt. Hier liegt Österreich mit 37 Prozent zwar darüber, aber im Mittelfeld. Schlusslicht Finnland kommt auf 63 Prozent. Dort sagten also knapp zwei Drittel der Teilnehmer, in den zurückliegenden fünf Jahren aus Rassismus belästigt worden zu sein. Die EU-Staaten sollten größere Anstrengungen unternehmen, um Opfer von Rassismus besser zu unterstützen und die Täterinnen und Täter angemessen zu verfolgen, fordert die FRA. In Sachen Polizeikontakte gaben 24 Prozent der Umfrage-Teilnehmer an, ein oder mehrmals im Fünf-Jahres-Rahmen von der Polizei angehalten worden zu sein. 41 Prozent jener, die kontrolliert wurden, schätzten die Kontrollen als gezieltes, diskriminierendes "Racial Profiling" ("Ethnic Profiling") ein. Speziell in Österreich war der Anteil derer, die von einer Kontrolle auf Basis ihrer ethnischen Zugehörigkeit ausgingen, mit 66 Prozent besonders hoch. Zugleich gaben insgesamt 29 Prozent der Befragten an, von der Polizei respektlos behandelt worden zu sein. Nur in Dänemark waren es mehr (30 Prozent).

Schlechtes Zeugnis für Polizei

An letzter Stelle liegt Österreich, was das Vertrauen der Schwarzafrikaner in die Polizei betrifft. Auf einer Skala von 0 (überhaupt kein Vertrauen) bis 10 (volles Vertrauen) kommt die heimische Exekutive auf 3,6. Zum Vergleich: Auf Platz eins landete Finnland mit einem Index von 8,2.

Im negativen Spitzenfeld liegt Österreich auch in puncto rassistische Diskriminierung. Für die letzten zwölf Monate gaben 42 Prozent der Befragten hierzulande an, sich diskriminiert gefühlt zu haben. Nur in Luxemburg (50 Prozent) und Finnland (45 Prozent) war der Anteil größer. Der Schnitt beträgt 24 Prozent, am wenigsten sahen sich die Afrikaner in Großbritannien benachteiligt (15 Prozent). Durchschnittlich nur 16 Prozent der Menschen, die sich mit rassistischer Diskriminierung konfrontiert sahen, meldeten das auch. In Österreich waren das gar nur acht Prozent. Das ist der letzte Platz.

Überdurchschnittlich hoch wurde die Diskriminierung speziell bei der Jobsuche in Österreich empfunden. Gemeinsam mit Italien landete Österreich auf dem unrühmlichen vorletzten Platz (36 Prozent).