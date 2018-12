Krisengespräche mit "Gelben Westen" in Frankreich

Aus Unmut über steigende Treibstoffpreise blockierten Demonstranten Zufahrten zu Öllagern. © afp/Guyot Aus Unmut über steigende Treibstoffpreise blockierten Demonstranten Zufahrten zu Öllagern. © afp/Guyot



Paris/Brüssel. Statt Rettungsversuche für das globale Klima in Kattowitz gab es Krisenbewältigung in Paris: Frankreichs Spitzenpolitiker, die sich nicht zuletzt das Thema des Umweltschutzes auf die Fahnen geheftet haben, mussten in ihrem Land erneut die Pläne für eine Ökosteuer auf Diesel verteidigen. Premierminister Edouard Philippe hatte deswegen auch seine Reise nach Polen abgesagt, wo bei der Weltklimakonferenz derzeit über die Umsetzung der selbst gesetzten Ziele zur Eindämmung der Klimaerwärmung beraten wird.

Stattdessen sondierte Philippe mit Oppositionskollegen politische Antworten auf die jüngsten Ausschreitungen in Frankreich und kündigte für den heutigen Dienstag ein Treffen mit Vertretern der Protestbewegung "Gelbe Westen" an. Denn die Demonstrationen gegen die Erhöhung der Treibstoffsteuer - und generell der Lebenshaltungskosten - reißen nicht ab. Am Wochenende hatten sie zu Krawallen in Paris geführt; Randalierer hatten die Proteste dazu genutzt, Autos in Brand zu stecken und Geschäfte zu plündern. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Landesweit wurden hunderte Personen in Gewahrsam genommen. Nach Angaben des Innenministeriums hatten sich rund 136.000 Menschen an den Demonstrationen beteiligt.

Die Unruhen haben auch wirtschaftliche Auswirkungen. Die Zahl von Hotelbuchungen geht zurück, Einzelhändler beklagen sich, Investoren zeigen sich verunsichert. Dutzende Tankstellen des Ölkonzerns Total sind inzwischen ohne Treibstoff, weil die Zufahrten zu Öllagern blockiert werden. An der ansonsten insgesamt positiv gestimmten Börse verloren Werte von Unternehmen der Tourismus- und der Verkehrsindustrie.

Dass die Regierung keine angemessenen Antworten auf die Entwicklungen finde, kritisiert die Opposition. Das Kabinett sei nicht in der Lage zu verstehen, wie tief die Wut in der Bevölkerung sitze, sagte der Vorsitzende der konservativen Republikaner, Laurent Wauquiez. Das einzige Ergebnis des Gesprächs mit Philippe sei das Angebot einer parlamentarischen Diskussion, fügte er hinzu. Für Mittwoch hat die Regierung nämlich eine Plenardebatte in der Nationalversammlung und am Donnerstag im Senat vorgeschlagen. Noch für den Montag war ein Auftritt von Innenminister Christophe Castaner und Innenstaatssekretär Laurent Nunez im Rechtsausschuss des Parlaments angesetzt. Die Politiker sollten zu den Krawallen befragt werden.

Ruf nach Rücktritt

Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sprach sich unterdessen allgemein für "weitere Steuersenkungen" aus, um den Aktivisten entgegenzukommen. Zugleich müsse die Regierung aber auch an ihrem Kurs festhalten, die staatlichen Ausgaben zu senken. Diese Kombination sei eine Voraussetzung dafür, um Frankreichs Wirtschaft wieder in die Spur zu bringen, meinte Le Maire: "Je früher desto besser, denn wir spüren die Ungeduld von Millionen Franzosen in dieser sozialen, demokratischen Krise."

Allerdings wirft die Bewegung der "Gelben Westen", die vor allem von Arbeitern und der Mittelschicht in der Provinz getragen wird, Präsident Emmanuel Macron eine kompromisslose Haltung vor. Daher fordern etliche Demonstranten nicht nur eine Stärkung ihrer Kaufkraft, sondern mittlerweile auch den Rücktritt Macrons.

Trotz Ausschreitungen scheint die Sympathie für die "Gelben Westen" in der Bevölkerung groß zu sein. An die 70 Prozent der Franzosen unterstützen die Bewegung, wie eine Befragung des Harris-Instituts nach den Krawallen am Samstag ergab.