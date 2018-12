Österreichische Botschaft Sarajewo eröffnete neues Kulturforum

Ein neues Kulturforum in Sarajewo soll "unsere kulturellen Verbindungen mit Südosteuropa", so Außenministerin Karin Kneissl.

Sarajevo/Wien. Die Österreichische Botschaft in Sarajewo verfügt nun auch über ein Kulturforum. Mit der Eröffnung am Montag Abend zählt das Netzwerk des Außenministeriums nun insgesamt 30 Kulturforen in aller Welt. "Mit dem neuen Kulturforum stärken wir unsere kulturellen Verbindungen mit Bosnien und Herzegowina und Südosteuropa", so Außenministerin Karin Kneissl in einer Aussendung. Geleitet wird das Kulturforum, das als Plattform für den Austausch in Kunst, Wissenschaft und Bildung konzipiert ist, von Sabine Kernthaller.