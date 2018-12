"Gelbwesten" bringen Paris zum Einlenken

Einen Rückzieher musste Ministerpräsident Philippe verkünden. © reu/Gonzalo Fuentes Einen Rückzieher musste Ministerpräsident Philippe verkünden. © reu/Gonzalo Fuentes



Paris. (reu/afp) Sie hat nun doch nachgegeben: Nach wochenlangen Protesten lenkte die französische Regierung ein und verzichtet vorerst auf die angekündigte Erhöhung der Ökosteuer. Die Abgabe unter anderem auf Benzin werde in den nächsten sechs Monaten nicht angehoben, sagte Ministerpräsident Edouard Philippe. Die Neuregelung hätte im Jänner in Kraft treten sollen. Die Preise für Gas und Strom werden ebenfalls eingefroren.

Präsident Emmanuel Macron hatte die Pläne für eine höhere Ökosteuer mit dem Klimaschutz begründet. Doch an den steigenden Spritpreisen entzündete sich der Unmut zehntausender Menschen: Gekleidet in die gelben Warnwesten, die in jedem Auto Pflicht sind, waren die Bürger auf die Straße gegangen. Der dreiwöchige Protest war am Wochenende in Paris eskaliert. Unter anderem brannten Autos und der Triumphbogen wurde beschädigt. Inzwischen nehmen auch immer mehr Schüler und Studenten an den Protesten teil. Am Dienstag gab es Zusammenstöße mit Sicherheitskräften in Lyon, Marseille, Bordeaux und Orleans. In der Nähe von Toulouse standen Teile einer Schule in Flammen.





Dass die "Gelben Westen" aber zu einer politischen Kraft anwachsen, scheint derzeit wenig wahrscheinlich. Zwar unterstützt laut Umfragen eine Mehrheit der Franzosen die Bewegung, doch ist deren Mobilisierungspotenzial in der Bevölkerung mittlerweile gesunken. Brachten die Aktivisten am ersten Protestwochenende vor gut zwei Wochen fast 300.000 Menschen auf die Straße, waren es am vergangenen Wochenende landesweit noch rund 136.000 Personen.

Außerdem haben die "Gelben Westen" keine Führungsspitze im klassischen Sinn. Vielmehr stehen sie für ein breites gesellschaftliches Spektrum, vom Lastwagenfahrer über den Arbeitslosen bis zur selbständigen Unternehmerin. Sie organisieren sich über die sozialen Netzwerke, sind auch abseits der großen Städte aktiv und werden weder durch Gewerkschaften noch politische Parteien gesteuert. Ein Sprecherrat hat sich schnell wieder aufgelöst, da er von vielen Aktivisten nicht anerkannt wurde. Das erschwert Verhandlungen mit der Regierung.

Dennoch bringt die Lage das Kabinett in Paris in eine Zwickmühle und wird in Frankreich schon als schwerste Krise in Macrons anderthalbjähriger Amtszeit gewertet. Der Präsident muss abwägen: Gibt er den "Gelbwesten" weiter nach, setzt er seinen Reformkurs aufs Spiel. Bleibt er hart, drohen eine Eskalation der Proteste und eine Quittung bei der Europawahl Ende Mai.

Rückschlag für Reformkurs

Auf jeden Fall ist die aktuelle Kehrtwende der Regierung und Macrons in der Steuerpolitik ein herber Rückschlag für dessen Reformbestrebungen, mit denen er Frankreich modernisieren wollte. Er hatte bereits bei der Staatsbahn SNCF Veränderungen gegen den Protest der Beschäftigten durchgesetzt. Zudem plant er auch Reformen im Pensionssystem. Kritiker werfen ihm vor, eine Politik für die Reichen auf Kosten der Ärmeren zu machen.

Doch reichen die Entwicklungen auch über Frankreich hinaus. So war der Verzicht auf die Anhebung der Treibstoffsteuern vor dem Hintergrund der laufenden Weltklimakonferenz in Kattowitz schwierig. Ein höherer Spritpreis - etwa über eine Ökosteuer - zur Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes gilt als Kernelement im Kampf gegen die Erderwärmung.

Allerdings hatte die Konferenz am Montag auch einen Entschließungsantrag gebilligt, in dem für eine faire und soziale Wende geworben wird. Mit einem "gerechten Umstieg" soll verhindert werden, dass aufgrund von Preiserhöhungen oder Arbeitsplatzverlusten etwa in Kohlegebieten sich ein breiter Widerstand formiert.