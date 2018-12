Kramp-Karrenbauer ist neue Vorsitzende

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer löst die deutsche Kanzlerin Angela Merkel als Parteivorsitzende ab. Die frühere saarländische Ministerpräsidentin entschied am Freitag auf dem CDU-Parteitag in Hamburg in einer Stichwahl gegen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz für sich.

Kramp-Karrenbauer erhielt dabei 517 der 999 abgegebenen gültigen Stimmen, Merz 482. Nötig war eine Mehrheit von 500 Stimmen. Gesundheitsminister Jens Spahn war nach dem ersten Wahlgang ausgeschieden.









Die neugewählte CDU-Vorsitzende hat ihre unterlegenen Mitbewerber Friedrich Merz und Jens Spahn zur Mitarbeit an der Erneuerung der Partei aufgerufen. Es gehe jetzt darum, mit allen Flügeln und mit allen Mitgliedern die CDU als Volkspartei zu erhalten und zu formen, sagte Kramp-Karrenbauer am Freitag nach ihrer Wahl. Sie würde sich sehr freuen, wenn Spahn und Merz an dieser Aufgabe mitwirkten.

Sie ergänzte, es habe in den vergangenen Wochen einen Wettbewerb in der CDU gegeben, um die sie andere Parteien beneideten und der der CDU Auftrieb gegeben habe. Dieser Wettbewerb im Geiste der Fairness dürfe mit diesem Tag nicht enden.

Vor der Wahl hatte die scheidende Vorsitzende Angela Merkel ihre Parteifreunde zur Geschlossenheit aufgerufen. Sie sagte, die CDU könne auch in Zeiten von Polarisierung und AfD gute Ergebnisse erringen, wenn sie geschlossen und entschlossen kämpfe. "Wohin uns nicht enden wollender Streit führt, dass haben CDU und CSU in den letzten Jahren bitter erfahren", fügte sie hinzu.

Merkel, die nach mehr als 18 Jahren an der CDU-Spitze nicht mehr für den Vorsitz antreten wollte, wurde von den 1.001 Delegierten mit knapp zehn Minuten Applaus verabschiedet. Viele hielten Schilder mit der Aufschrift "Danke, Chefin" hoch.