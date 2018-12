Belgiens Regierung zerbricht am Migrationspakt

Belgiens Ministerpräsident Charles Michel will am Sonntag nach Marrakesch zu reisen, wo amMontag der Migrationspakt der Vereinten Nationen gebilligt werden soll.

Brüssel. In Belgien steht im Streit um den UNO-Migrationspakt die Regierungskoalition vor dem Aus. Denn die flämische Nationalistenpartei N-VA verlässt die belgische Regierungskoalition. Dies bestätigte Belgiens Innenminister und Vize-Regierungschef Jan Jambon nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga. "Ich glaube, dass wir, formal gesprochen, zurücktreten", sagte Jambon dem flämischen Sender VRT.

Die N-VA hatte sich gegen den Migrationspakt der Vereinten Nationen ausgesprochen, den jedoch Belgiens liberaler Ministerpräsident Charles Michel am Montag auf der UNO-Konferenz in Marrakesch unterstützen will.

Michel traf nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga am Sonntag beim belgischen König ein, um eine Umbildung der Regierung ohne die Minister der flämischen Koalitionspartei N-VA anzukündigen.

Nationalisten lehnen Migrationspakt ab

Michel plante weiterhin, noch am Sonntag nach Marrakesch zu reisen, wo am Montag der Migrationspakt der Vereinten Nationen gebilligt werden soll. Die flämische Regionalpartei N-VA lehnt den Vertrag jedoch kategorisch ab und hatte angekündigt, im Fall einer Unterzeichnung die Regierung mit Michels frankofonen Liberalen (Mouvement Reformateur/MR) zu verlassen.

"Ich habe heute beobachtet, dass die N-VA die Regierung verlassen hat", sagte Michel am Samstagabend nach Belga-Angaben. "Ich nehme das in der Klarheit dieses Standpunkts zur Kenntnis und bedanke mich dafür", fügte er hinzu.

Michel deutete an, mit einer Minderheitsregierung weitermachen zu wollen. Wie er Mehrheiten im Parlament finden will, bleibt dabei unklar. Er schlug vor, drei Minister der N-VA mit Staatssekretären zu ersetzen, "um die Kontinuität und das gute Funktionieren unserer Institutionen sowie Stabilität zu gewährleisten".

Am Samstagabend war das belgische Kabinett zu einer Krisensitzung zusammengekommen. Dort hatte Michel laut Belga erneut bekräftigt, nach Marokko zu reisen. Damit entlasse Michel die N-VA "de facto" aus der Regierung, hatte der Parteichef der flämischen Nationalistenpartei, Bart de Wever, im Anschluss an die Sitzung erklärt.