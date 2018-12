Klagen über Folgen der "Gelbwesten"-Proteste nehmen zu

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron traf am Montag Vertreter der Gewerkschaften. © reuters Frankreichs Präsident Emmanuel Macron traf am Montag Vertreter der Gewerkschaften. © reuters



Paris/Wien. (red/ag.) Die seit Wochen andauernden Proteste der "Gelbwesten" in Frankreich haben wirtschaftliche Auswirkungen. Laut französischer Notenbank dämpfen sie die Konjunktur am Ende des Jahres, die Banque de France halbierte ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im laufenden vierten Quartal auf 0,2 Prozent. Auch Finanzminister Bruno Le Maire erwartet einen Dämpfer.

Nach Schätzungen des Branchenverbandes sind den Geschäften im wichtigen Weihnachtsgeschäft etwa eine Milliarde Euro an Einnahmen verloren gegangen. Viele Händler hielten ihre Läden aus Sorge vor Beschädigungen vorsorglich geschlossen.

"Können Probleme nicht mit Zauberstab lösen"

Zudem sorgen die Ausschreitungen jetzt für politische Spannungen zwischen Paris und Washington. Auslöser sind einige Tweets von US-Präsident Donald Trump, in denen sich dieser zu den Ereignissen äußert. Die französische Regierung hat die Kommentare als Einmischung in innere Angelegenheiten verurteilt. Außenminister Jean-Yves Le Drian forderte Trump umgehend zur Zurückhaltung auf. "Ich sage Donald Trump, und der Präsident (Emmanuel Macron, Anm.) sagt es ihm auch: Wir beteiligen uns nicht an amerikanischen Debatten, lassen Sie uns also auch in unserem Land unser Leben leben."

Die Gelbwesten-Proteste hatten sich an Plänen für eine Ökosteuer entzündet, die inzwischen vom Tisch ist. Trump nahm in mehreren Tweets die französische Umwelt- und Steuerpolitik ins Visier. So kritisierte er das in Paris abgeschlossenen Welt-Klima-Abkommen, aus dem die USA inzwischen ausgestiegen sind: "Vielleicht ist es an der Zeit, das lächerliche und extrem teure Paris-Abkommen zu beenden und den Leuten das Geld in Form niedrigerer Steuern zurückzugeben?", schrieb er auf Twitter. In einem weiteren Trump-Tweet hieß es: "Die Leute wollen keine großen Summen an Geld bezahlen, viel davon an Drittweltstaaten (die fragwürdig regiert werden), um vielleicht die Umwelt zu schützen."

Am vergangenen Samstag war es in Paris zum vierten Mal in Folge zu Ausschreitungen gekommen, auch in anderen Städten gab es Proteste. Rund 120 Demonstranten und 20 Polizisten wurden verletzt. Arbeitsministerin Muriel Penicaud hat eine Anhebung des Mindestlohns, eine der Hauptforderungen der Demonstranten aber ausgeschlossen, weil dies Jobs kosten würde. Kleine Unternehmen könnten sich das nicht leisten und würden bankrottgehen, so das Argument. Regierungssprecher Benjamin Griveaux mahnte: "Nicht alle Probleme per Zauberstab gelöst werden.

Macron zunehmend in der Kritik

Im Vorfeld einer mit Spannung erwarteten Rede Macrons am Montagabend hieß es, der Präsident werde "konkrete und sofortige" Maßnahmen ankündigen. Macron steht zunehmend in der Kritik, weil er trotz der anhaltenden Proteste seit über einer Woche nicht in der Öffentlichkeit erschienen ist. Zwar gab es Zugeständnisse, Macron hatte es aber Ministerpräsident Edouard Philippe überlassen, die erste durchgreifende Kehrtwende während seiner Präsidentschaft anzukündigen. Jetzt ist Macron erstmals persönlich angetreten.

Die Protestbewegung ist zuletzt angewachsen, sie vereint mehrere hunderttausende Menschen mit verschiedenem sozialen Hintergrund. Unter den Demonstranten befinden sich Menschen aus dem linken Spektrum, dem rechten und solche, die zuletzt überhaupt nicht gewählt haben. Eine offizielle Stimme nach außen gibt es nicht, was die Sache für Macron nicht leichter macht.