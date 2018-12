Theresa May auf hoffnungsloser Werbetour

Brüssel/Berlin/London. Von London über Den Haag und Berlin nach Brüssel: Nach der Verschiebung der Abstimmung im britischen Unterhaus über das Brexit-Abkommen warb Premierministerin Theresa May gleich in mehreren Hauptstädten um Änderungen in der Trennungsvereinbarung mit der EU. Doch ihre Amtskollegen gaben ihr zu verstehen, dass Nachbesserungen zunächst einmal nicht zur Debatte stehen. Bestenfalls "Klarstellungen und Interpretationen" seien denkbar, meinte ebenfalls EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Gleichzeitig stellte er klar: Irland werde nicht allein gelassen werden. Denn erneut erweist sich die irische Grenzfrage als eine der schwierigsten Hürden auf dem Weg zu einem Kompromiss zwischen dem Königreich und der Union. Viele britische Parlamentarier kritisieren nämlich die im Brexit-Pakt festgehaltene Garantie für die irische Insel, mit der nach dem EU-Austritt Kontrollen zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland vermieden werden sollen.





Gelöst werden könnte das Grenzproblem durch einen neuen Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien. Der kann aber erst nach dem Brexit verhandelt werden. Falls das nicht klappt, hat die EU eine Auffanglösung durchgesetzt, den sogenannten Backstop. Der würde das Königreich in einer Zollunion mit der EU halten, wobei Nordirland eine Sonderrolle hätte. Die Provinz müsste sich stärker als der Rest des Landes an das EU-Zollsystem und die Produktstandards halten.

Ruf nach Abbruch des Brexit

Austrittsbefürworter befürchten jedoch, dass der Backstop Großbritannien trotz Trennung auf Dauer eng an die EU bindet. Sie sprechen sich für eine Befristung aus. Das hat die EU aber stets abgelehnt mit der Begründung, eine Garantie könne nicht zeitlich begrenzt sein.

Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar hatte stattdessen einen anderen Vorschlag parat: Er forderte die britische Regierung auf, den Brexit-Prozess auszusetzen. "Jeder möchte ein No-Deal-Szenario vermeiden", sagte er im Parlament in Dublin. London habe die Macht, "um die Bedrohung durch einen ungeordneten Ausstieg von seinen Bürgern und denen der Europäischen Union zu nehmen". Wenn es aber zu viel wäre, die Austrittserklärung zurückzuziehen, könnte die britische Regierung zumindest eine Verschiebung des Austritts versuchen. Für einen Abbruch des Brexit plädierte ebenfalls Großbritanniens ehemaliger konservativer Premierminister John Major.

In Wirtschaftskreisen sorgten die Entwicklungen für Unmut. So warf der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Eric Schweitzer, der britischen Seite "Orientierungslosigkeit" beim Brexit vor. "Jetzt stehen die Unternehmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals vor dem Scherbenhaufen", befand er. Auch der Generaldirektor der europäischen Wirtschaftslobby Business Europe, Markus Beyrer, warnte: "Jeder Tag der Unsicherheit kostet Unternehmen bares Geld."

An den Finanzmärkten wurde die negative Reaktion der EU-Partner erwartet. Das britische Pfund gewann - nach dem Absturz auf den tiefsten Stand seit eineinhalb Jahren am Montag - am Dienstag 0,4 Prozent zum Dollar. Seit dem Brexit-Referendum im Sommer 2016 sank die Währung um ein Viertel.