Tote und Verletzte bei Schießerei auf Weihnachtsmarkt in Straßburg

Absperrung vor dem Weihnachtsmarkt in Straßburg. © APAweb/AFP, FLORIN Absperrung vor dem Weihnachtsmarkt in Straßburg. © APAweb/AFP, FLORIN



Straßburg. Trotz umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen ist der Straßburger Weihnachtsmarkt zum Ziel eines tödlichen Anschlags geworden: Ein Mann, der als potenzieller Gefährder polizeibekannt ist, eröffnete am Dienstagabend das Feuer, dabei wurden mindestens zwei Menschen getötet. Elf weitere wurden nach Polizeiangaben schwer verletzt. Auf der Flucht wurde der Schütze von Soldaten angeschossen. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten ein terroristisches Motiv.

Bei der Verfolgung des flüchtigen Schützen gab es nach Polizeiangaben Schusswechsel. Der Mann habe sich in Straßburg "verschanzt", teilte die Polizei mit. Die Innenstadt war abgeriegelt, das Innenministerium rief die Bürger auf, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Gefährderakte

Die Polizei kannte nach eigenen Angaben die Identität des Mannes. Für ihn war eine Gefährderakte - eine sogenannte "Fiche S" - angelegt. Darin verzeichnen die Sicherheitsbehörden potenzielle Verdächtige, von denen eine Gefahr für den Staat ausgehen könnte. Nach Angaben des Innenministeriums war der Mann auch wegen gewöhnlicher krimineller Delikte aktenkundig.



Die Polizei riegelte die Innenstadt von Straßburg ab. © REUTERS, Kessler Die Polizei riegelte die Innenstadt von Straßburg ab. © REUTERS, Kessler



Medienberichten zufolge hätte der Schütze am Dienstagmorgen eigentlich verhaftet werden sollen. Wie der Sender France Info am Dienstagabend unter Berufung auf Polizeiquellen berichtete, war der Mann jedoch nicht zu Hause. Demnach wird ihm versuchter Mord vorgeworfen. Es handele sich um einen 29-Jährigen. Wie Innenminister Christophe Castaner zuvor sagte, ist der Tatverdächtige den Behörden wegen - nicht näher bezeichneter - krimineller Taten bekannt.

Straßburgs Weihnachtsmarkt gilt als potenzielles Anschlagziel und ist deswegen besonders gesichert. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron entsandte Innenminister Castaner an den Tatort und ließ sich nach Angaben seines Büros laufend über die Ereignisse informieren.

Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft leitete noch am Abend eine Untersuchung wegen des Verdachts auf "Mord und Mordversuch im Zusammenhang mit einer terroristischen Unternehmung" und wegen "Bildung einer kriminellen terroristischen Vereinigung" ein.

Augenzeugen berichteten, dass gegen 20.00 Uhr mehrere Schüsse zu hören gewesen seien. Die Menschen in den Gassen hätten die Flucht ergriffen. "Wir haben mehrere Schüsse gehört, vielleicht drei, und dann haben wir Leute rennen sehen", sagte eine Augenzeugin zu AFP. "Eine von ihnen ist gestürzt - ich weiß nicht, ob sie gestolpert ist oder getroffen wurde."

Europäisches Parlament abgeriegelt

Nach den Schüssen auf dem Weihnachtsmarkt riegelte die Polizei auch das Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg ab, wie ein AFP-Reporter berichtete. Dort finden in dieser Woche Plenarsitzungen des Parlaments statt, hunderte Abgeordnete und ihre Mitarbeiter halten sich deshalb in der Stadt auf. Wegen der polizeilichen Absperrung konnten Parlamentarier, Mitarbeiter und Journalisten das Gebäude am Abend zunächst nicht verlassen.

Der Straßburger Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten und größten in Europa. Der Markt zieht viele Besucher in die elsässische Stadt. Er gilt seit längerem als potenzielles Ziel für eine Terrorangriff und wird deswegen verstärkt von der Polizei bewacht.