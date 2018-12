Kein Defizitverfahren gegen Rom

Premier Giuseppe Conte gab schließlich klein bei. © reu/Gentile Premier Giuseppe Conte gab schließlich klein bei. © reu/Gentile



Brüssel/Rom. Änderungen am Haushaltsentwurf werde es trotz der Zurufe aus Brüssel nicht geben, hatte Italiens rechtspopulistischer Vizepremier Matteo Salvini noch vor kurzem vollmundig verkündet. Schließlich lenkte die Regierung in Rom aber doch noch ein, ihr hätten sonst wegen überhöhter Neuverschuldung Geldbüßen von mehreren Milliarden Euro gedroht. Ebenso eine Streichung von EU-Hilfen. Am Dienstagabend trudelte ein Brief in Brüssel ein, in dem Rom der EU-Kommission offiziell zusichert, Brüssels Aufforderungen zur niedrigeren Neuverschuldung im Budgetentwurf 2019 umzusetzen, um ein EU-Defizitverfahren zu vermeiden. Unterzeichnet war das Papier von Regierungschef Giuseppe Conte und Wirtschaftsminister Giovanni Tria.

Am Mittwoch erhielt Rom schließlich grünes Licht für den nachgebesserten Budgetplan. Die EU-Kommission verzichtet auf die Einleitung eines EU-Strafverfahrens gegen das Mitglied der Eurozone wegen Verstoßes gegen die Stabilitätskriterien. Die von Italien präsentierten Kompromissvorschläge seien ausreichend, begründete die EU-Kommission ihre Entscheidung. Damit ist nach zwei Monaten heftiger Kontroversen der Budgetstreit beigelegt.





Auch inhaltliche Details wurden bekannt. Demnach erklärte sich Italien bereit, rund zehn Milliarden Euro an Ausgaben, die im ursprünglichen Budgetentwurf enthalten waren, zu reduzieren. Damit soll das Defizit 2019 2,04 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht übersteigen - um 0,8 Prozent mehr als 2018.

2019 sah der alte Plan noch eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent des BIP vor, das ist dreimal so hoch wie von der Vorgängerregierung veranschlagt. Die im März angetretene Koalition aus linkspopulistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega wollte mithilfe der expansiven Schuldenpolitik ihre teuren Wahlversprechen finanzieren, darunter eine Grundsicherung, Steuererleichterungen sowie ein niedrigeres Pensionseintrittsalter.

Die EU-Kommission hatte den ursprünglichen Haushaltsentwurf allerdings mit der Begründung abgelehnt, dieser sei mit den Stabilitätskriterien im Euro-Raum unvereinbar. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone ist mit 130 Prozent des BIP so hoch verschuldet wie kaum ein anderes Land, der Referenzwert liegt bei 60 Prozent. Die Staatsverschuldung beträgt damit 2,3 Billionen Euro oder 37.000 Euro pro Einwohner. In Brüssel geht die Angst um, dass Italien Probleme bekommen könnte, seine Schulden zu bedienen, wenn es die Staatsausgaben erneut erhöht. Die Zinsen für italienische Anleihen stiegen jedenfalls deutlich. Hinzu kommt, dass die Banken in Italien faule Kredite in Höhe von 186,7 Milliarden Euro in ihren Büchern haben, die Hälfte davon ist nicht durch Kapital abgesichert.

Italiener atmen auf

Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte Italien vor negativen Auswirkungen der Budgetpläne gewarnt. Der Fonds stellte Italiens Wirtschaft im November ein schlechtes Zeugnis aus. "Das reale persönliche Einkommen ist auf dem Niveau von vor zwei Jahrzehnten, die Arbeitslosigkeit liegt im Berichtszeitraum um die zehn Prozent, und die Lebensbedingungen für Menschen mittleren Alters und jüngere Generationen sind erodiert", hieß es. Sollte Italien an seinen Plänen festhalten, würde das Wachstum bei nur einem Prozent des BIP für die Jahre 2018 bis 2020 liegen und damit weit hinter den Erwartungen der Regierung. Auch die Zentralbank in Rom senkte ihre Wachstumsprognose. Im Oktober hatte die Ratingagentur Moody’s die Kreditwürdigkeit Italiens wegen der geplanten Neuverschuldung nur noch eine Stufe über dem Ramschniveau eingestuft.

Inzwischen ist auch die Bevölkerung zu den Budgetplänen ihrer Regierung auf Distanz gegangen. Laut einer Umfrage waren Anfang Dezember 41 Prozent der Italiener überzeugt, dass die exzessive Ausgabenpolitik keine positiven Auswirkungen auf die Wirtschaftslage haben, 60 Prozent wünschten sich eine Beilegung des Streits mit Brüssel. Die wurde nun erreicht.